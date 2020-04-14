ЛГБТ-організація подала до суду на Філарета

Громадська організація "Інсайт", що займається правозахисною та просвітницькою діяльністю і надає допомогу та підтримку ЛГБТКІ-людям, подала позов до Шевченківського райсуду Києва проти Філарета за його висловлювання про те, що на виникнення коронавірусу COVID-19 могли вплинути одностатеві шлюби.

Про це повідомила пресслужба організації на своїй сторінці у Facebook.

“Ще пам’ятаєте, як Філарет “знайшов” винних у пандемії короновірусу, і що ми анонсували судовий процес? Тоді ще юридичний відділ Київської Патріархії заявляв, що “ініціювання судових проваджень відносно Патріарха Київського і всієї Русі-України Філарета за висловлювання відносно одностатевих шлюбів є нічим іншим, як зловживанням правом судового захисту” і залишав за собою право на “пред’явлення зустрічних позовів до кожного позивача”. Так ось, ми про це не забули й весь цей час, як і обіцяли, готувалися до майбутнього судового процесу”, – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що 13 квітня адвокати громадської організації відправили позов на адресу Шевченківського районного суду міста Києва.

Серед вимог — визнати поширену інформацію недостовірною і дискримінаційною та спростувати її.

“Моральна шкода нами не заявлялася — бо для нас, як і для багатьох представників ЛГБТКІ-спільноти — це не питання грошей, це питання честі й гідності. Сподіваємося, що карантин не завадить суду вчасно отримати його та прийняти рішення про можливість відкриття провадження. Будемо тримати в курсі і, щойно отримуємо інформацію від суду, одразу повідомимо”, – додали у пресслужбі.