ЛГБТ-організація подала до суду на Філарета

Про це повідомила пресслужба організації на своїй сторінці у Facebook.
“Ще пам’ятаєте, як Філарет “знайшов” винних у пандемії короновірусу, і що ми анонсували судовий процес? Тоді ще юридичний відділ Київської Патріархії заявляв, що “ініціювання судових проваджень відносно Патріарха Київського і всієї Русі-України Філарета за висловлювання відносно одностатевих шлюбів є нічим іншим, як зловживанням правом судового захисту” і залишав за собою право на “пред’явлення зустрічних позовів до кожного позивача”. Так ось, ми про це не забули й весь цей час, як і обіцяли, готувалися до майбутнього судового процесу”, – йдеться у повідомленні.
Зазначається, що 13 квітня адвокати громадської організації відправили позов на адресу Шевченківського районного суду міста Києва.
Серед вимог — визнати поширену інформацію недостовірною і дискримінаційною та спростувати її.
“Моральна шкода нами не заявлялася — бо для нас, як і для багатьох представників ЛГБТКІ-спільноти — це не питання грошей, це питання честі й гідності. Сподіваємося, що карантин не завадить суду вчасно отримати його та прийняти рішення про можливість відкриття провадження. Будемо тримати в курсі і, щойно отримуємо інформацію від суду, одразу повідомимо”, – додали у пресслужбі.
- Раніше глава Української православної церкви Київського патріархату (УПЦ КП), почесний патріарх ПЦУ Філарет заявив, що причиною пандемії коронавірусу Covid-19 на планеті є, серед іншого, одностатеві шлюби.