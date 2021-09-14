Про це повідомляє кореспондент #Букв.

Організатори обрали дату перформансу не випадково, адже сьогодні Верховний суд розглядає касаційну скаргу ПриватБанку та Кабміну за позовом офшорних компаній братів Суркісів. У “ДемСокирі” нагадують, що Суркіси намагатимуться відсудити в ПриватБанку 350 мільйонів доларів.

“Ми вже понад рік захищаємо ці гроші. Хоча справа може закритися в один момент, в одну секунду… Проте вже цілий рік судді тягнуть з цією справою, і на це є причини. Їх завалили баблом, поставили в акробатичну розтяжку і вимагають “правильного” рішення. Але щоразу, коли судді хочуть віддати наші з вами гроші бандитам – приходимо ми. А під уважним і пильним нашим поглядом, судді раптово хворіють, справу переносять, адвокат забуває дорогу”, – кажуть організатори.

“ДемСокира” облаштувала під Верховним судом імпровізовану циркову арену, прикрашену повітряними кульками. У виставі “Лядського цирку” взяли участь кілька артистів, але ведучий наголосив, що це “лише прелюдія до того, що відбуватиметься у стінах Верховного суду”.