В Україні цього року має зʼявитися цифровий кабінет пацієнта, який буде реалізовано через застосунок "Дія".

Про це поінформував сьогодні на всеукраїнському форумі “Україна 30. Здорова Україна” міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко.

“Міністерство охорони здоров’я разом із Міністерством цифрової трансформації запускає “Кабінет пацієнта”, який дозволить в цифровому форматі в застосунку “Дія” чітко відмічати всі медичні огляди щороку (або раз на два роки), їх результати, їх динаміку. За результатами цих оглядів – мотивувати як сімейного лікаря, так і людину, впроваджуючи певні пільги, компенсації для здорових людей, для тих хто слідкує за своїм здоров’ям”, – зазначив Ляшко під час форуму.

Згодом на брифінгу він уточнив, що завдяки новому інструменту держава отримає доступ до інформації про проходження скринінгових програм пацієнтами. Також у “Кабінеті пацієнта” людина зможе слідкувати за графіком проведення обстежень.

“Ми хочемо створити “Кабінет пацієнта” на порталі, який буде доступний кожному, в кого є смартфон. Зокрема зараз ми говоримо про “Дію”. Це нам дозволить проводити наші скринінгові програми і чітко бачити, хто проходив ці скринінгові програми, хто їх пропонує, тобто який сімейний чи лікуючий лікар. І людина може відслідковувати, чому їй не пропонують ці скринінгові програми. Чому не проводять раз на два роки дослідження на колоректальний рак, або скринінг раку молочної залози”, – пояснив Ляшко.

Йдеться, серед іншого, про “чекапи” здоров’я для українців старше 55 років, впровадження яких сьогодні анонсував президент Володимир Зеленський (це повні медичні обстеження кожні два роки, в для деяких категорій – кожного року).

Як наголосив сьогодні Ляшко, в МОЗ також планують запровадити “мотиваційні стимули”:

• для лікарів, перш за все первинної ланки, у яких найбільша кількість пацієнтів охоплена такими скринінговими програмами;

• певні стимули плануються для людей, які проходять такі медичні огляди щороку або раз на два роки.

“Можуть бути запропоновані певні речі: спортивні зали, басейни, певні інші мотиваційні пакети, над якими ми зараз працюємо, щоб людина була якомога більш активною, якомога довше залишалася здоровішою”, – зазначив міністр.

Ляшко додав, що мотиваційні пакети ще готуються, але для експерименту з 1 вересня цього року сімейним лікарям почнуть доплачувати за відсоток охоплення щепленнями від кору, паротиту і краснухи.

“Ми запроваджуємо спільну відповідальність як лікаря, який повинен спілкуватися з людиною, котра підписала з ним декларацію, так і людини, яка повинна відслідковувати стан свого здоров’я і спілкуватися щодо проходження скринінгових програм… (Пацієнт, – ред.) кожні два роки повинен пройти скринінг раку молочної залози. Якщо йому не запропонували – буде пуш-повідомлення, тоді треба буде з сімейним лікарем поспілкуватися. А у нас система буде аналізувати, які лікарі запропонували і який відсоток із запропонованих пройшов”, – розповів очільник МОЗ.

Ляшко уточнив, що “Кабінет пацієнта” в “Дії” повинен з’явитися восени 2021 року.