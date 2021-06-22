Про це поінформував сьогодні на всеукраїнському форумі “Україна 30. Здорова Україна” міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко.
“Міністерство охорони здоров’я разом із Міністерством цифрової трансформації запускає “Кабінет пацієнта”, який дозволить в цифровому форматі в застосунку “Дія” чітко відмічати всі медичні огляди щороку (або раз на два роки), їх результати, їх динаміку. За результатами цих оглядів – мотивувати як сімейного лікаря, так і людину, впроваджуючи певні пільги, компенсації для здорових людей, для тих хто слідкує за своїм здоров’ям”, – зазначив Ляшко під час форуму.
Згодом на брифінгу він уточнив, що завдяки новому інструменту держава отримає доступ до інформації про проходження скринінгових програм пацієнтами. Також у “Кабінеті пацієнта” людина зможе слідкувати за графіком проведення обстежень.
“Ми хочемо створити “Кабінет пацієнта” на порталі, який буде доступний кожному, в кого є смартфон. Зокрема зараз ми говоримо про “Дію”. Це нам дозволить проводити наші скринінгові програми і чітко бачити, хто проходив ці скринінгові програми, хто їх пропонує, тобто який сімейний чи лікуючий лікар. І людина може відслідковувати, чому їй не пропонують ці скринінгові програми. Чому не проводять раз на два роки дослідження на колоректальний рак, або скринінг раку молочної залози”, – пояснив Ляшко.
Йдеться, серед іншого, про “чекапи” здоров’я для українців старше 55 років, впровадження яких сьогодні анонсував президент Володимир Зеленський (це повні медичні обстеження кожні два роки, в для деяких категорій – кожного року).
Як наголосив сьогодні Ляшко, в МОЗ також планують запровадити “мотиваційні стимули”:
• для лікарів, перш за все первинної ланки, у яких найбільша кількість пацієнтів охоплена такими скринінговими програмами;
• певні стимули плануються для людей, які проходять такі медичні огляди щороку або раз на два роки.
“Можуть бути запропоновані певні речі: спортивні зали, басейни, певні інші мотиваційні пакети, над якими ми зараз працюємо, щоб людина була якомога більш активною, якомога довше залишалася здоровішою”, – зазначив міністр.
Ляшко додав, що мотиваційні пакети ще готуються, але для експерименту з 1 вересня цього року сімейним лікарям почнуть доплачувати за відсоток охоплення щепленнями від кору, паротиту і краснухи.
“Ми запроваджуємо спільну відповідальність як лікаря, який повинен спілкуватися з людиною, котра підписала з ним декларацію, так і людини, яка повинна відслідковувати стан свого здоров’я і спілкуватися щодо проходження скринінгових програм… (Пацієнт, – ред.) кожні два роки повинен пройти скринінг раку молочної залози. Якщо йому не запропонували – буде пуш-повідомлення, тоді треба буде з сімейним лікарем поспілкуватися. А у нас система буде аналізувати, які лікарі запропонували і який відсоток із запропонованих пройшов”, – розповів очільник МОЗ.
Ляшко уточнив, що “Кабінет пацієнта” в “Дії” повинен з’явитися восени 2021 року.
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