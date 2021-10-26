Ляшко назвав п’ять областей, які незабаром потраплять до червоної зони карантину

Про це на брифінгу повідомив міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко.

Зазначимо, що вчора Ляшко анонсував перехід п’яти областей до червоної зони карантину. Водночас міністр не озвучив повний перелік регіонів, що знаходяться у зоні ризику.

На сьогоднішньому брифінгу очільник МОЗ зазначив, що червону зону планують розширити на найближчому засіданні Комісії ТЕБ та НС.

“На найближчому засіданні держкомісії ТЕБ та НС буде прийнято рішення про переведення до “червоної” зони ще 5 областей: Житомирська, Луганська, Львівська, Хмельницька та Чернігівська область”, – розповів Ляшко.

(На відео з 1:17)

Нагадаємо, раніше уряд установив червоний рівень епідемічної безпеки в Херсонській (12 жовтня), Запорізькій, Одеській, Донецькій та Дніпропетровській областях (15 жовтня), а також Сумській області (20 жовтня), Рівненській та Миколаївській областях (23 жовтня).

Станом на 25 жовтня показникам червоного рівня епідемічної безпеки відповідають 6 областей — Дніпропетровська, Донецька, Запорізька, Одеська, Сумська та Херсонська області.

Які обмеження діють в червоній зоні?

Відтак на території цих областей діятимуть обмежувальні протиепідемічні заходи, передбачені для червоного рівня епідемічної безпеки, а саме:

заборонено роботу закладів громадського харчування, крім адресного доставлення та замовлень навинос;

заборонено роботу ТРЦ та інших розважальних закладів, кінотеатрів, театрів тощо;

заборонено роботу закладів освіти, крім дитячих садків і початкових класів шкіл;

заборонено роботу непродовольчих ринків і магазинів, спортзалів, басейнів і фітнес-центрів;

заборонено проведення масових заходів, окрім офіційних спортивних заходів і матчів командних ігрових видів спорту без глядачів;

заборонено роботу закладів культури, крім історико-культурних заповідників, проведення кіно- та відеознімань.

Водночас чинні обмеження червоного рівня не застосовуватимуться за умови наявності зеленого COVID-сертифіката в усіх учасників (відвідувачів), працівників та організаторів масових заходів, зокрема релігійних, працівників кінотеатрів, театрів, музеїв чи інших культурних закладів, розважальних закладів, ТРЦ, закладів громадського харчування, ринків, спортзалів та басейнів.

Крім цього, з 21 жовтня міжрегіональні перевезення у регіонах із жовтим, помаранчевим чи червоним рівнем епідбезпеки будуть дозволені лише пасажирам із негативним результатом тесту на коронавірус або сертифікатом вакцинації (це не стосуватиметься неповнолітніх).