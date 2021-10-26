Ляшко назвав п’ять областей, які незабаром потраплять до червоної зони карантину

Динаміка рейтингу Володимира Зеленського
11:17 Гонтарева прокоментувала можливу причетність Нацбанку до «справи Медведчука»
10:59 Австралія обіцяє досягти нульових викидів до 2050 року
10:55 Пол Маккартні припинив роздавати  автографи
10:26 COVID-19: Байден встановив нові правила в’їзду до США
10:16 Ринкова вартість Tesla вперше перевищила 1 трильйон доларів
09:48 Державний переворот в Судані: 140 людей отримали поранення, 7 – загинули
08:34 Facebook заробив $9 млрд, попри скандал із витоком документів
07:59 26 жовтня 2021 року: яке сьогодні свято, традиції, прикмети, іменини
07:44 Facebook і YouTube видалили відео президента Бразилії з фейками про вакцини
07:19 Без опадів та до +14°C: якою буде погода 26 жовтня
01:16 Двейн Джонсон і Кайлі Дженнер поступилися в рейтингу найвисокооплачуваніших зірок в Instagram
00:08 Snoop Dogg оплакує смерть своєї матері Беверлі Тейт

25 жовтня

23:27 Існує загроза, що Україна знову стане енергозалежною від Росії — Сюмар
22:49 «Дюна» стала найуспішнішою стрічкою Вільньова: понад $40 млн в прокаті за вікенд
22:10 Музей підробок: MSCHF розпродають 999 копій і 1 справжню картину Воргола
21:23 Алгоритми Twitter сприяють просуванню правого контенту — дослідження
21:22 Науковці за допомогою імплантату в мозку змогли повернути людині зір
20:38 В Одесі суддя зобов’язав двох крадіїв читати Шевченка та Твена
19:27 Будинок з «Кошмару на вулиці В’язів» виставили на продаж 
19:21 Виверження на Ла-Пальмі триває: лава з вулкана тече фонтаном
19:04 «Трагедія епічних масштабів»: Дженсен Еклз прокоментував загибель операторки Галини Гатчінс
18:38 В Ірландії жінок до 25 років забезпечуватимуть безплатними контрацептивами
18:31 Аня Тейлор-Джой стала амбасадоркою Dior 
18:29 Виші п’яти областей перейшли на дистанційне навчання
17:55 Саакашвілі через голодування знадобилася допомога реаніматологів, – адвокат
17:21 Анджеліна Джолі відвідала Римський кінофестиваль у компанії доньок, – фото
17:11 Ліки проти COVID-19 компанії Merck пройдуть прискорений розгляд європейським регулятором
16:19 Подробиці загибелі Галини Гатчінс: Алек Болдвін вистрілив у камеру під час репетиції, але влучив в операторку
16:14 Оксана Линів стала першою жінкою, яка диригувала оркестром на концерті, присвяченому річниці ООН
15:56 Кім Кардаш’ян офіційно оголосила про співпрацю SKIMS та Fendi

Ляшко назвав п’ять областей, які незабаром потраплять до червоної зони карантину

Найближчим часом ще п’ять українських областей потраплять до червоної зони карантину. Відповідне рішення незабаром повинна прийняти Комісія ТЕБ і НС.

Вівторок, 26 жовтня 2021, 11:24

Про це на брифінгу повідомив міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко.

Зазначимо, що вчора Ляшко анонсував перехід п’яти областей до червоної зони карантину. Водночас міністр не озвучив повний перелік регіонів, що знаходяться у зоні ризику.

На сьогоднішньому брифінгу очільник МОЗ зазначив, що червону зону планують розширити на найближчому засіданні Комісії ТЕБ та НС.

“На найближчому засіданні держкомісії ТЕБ та НС буде прийнято рішення про переведення до “червоної” зони ще 5 областей: Житомирська, Луганська, Львівська, Хмельницька та Чернігівська область”, – розповів Ляшко.

(На відео з 1:17)

Нагадаємо, раніше уряд установив червоний рівень епідемічної безпеки в Херсонській (12 жовтня), ЗапорізькійОдеськійДонецькій та Дніпропетровській областях (15 жовтня), а також Сумській області (20 жовтня), Рівненській та Миколаївській областях (23 жовтня).

Станом на 25 жовтня показникам червоного рівня епідемічної безпеки відповідають 6 областей — Дніпропетровська, Донецька, Запорізька, Одеська, Сумська та Херсонська області.

Які обмеження діють в червоній зоні?

Відтак на території цих областей діятимуть обмежувальні протиепідемічні заходи, передбачені для червоного рівня епідемічної безпеки, а саме:

  • заборонено роботу закладів громадського харчування, крім адресного доставлення та замовлень навинос;
  • заборонено роботу ТРЦ та інших розважальних закладів, кінотеатрів, театрів тощо;
  • заборонено роботу закладів освіти, крім дитячих садків і початкових класів шкіл;
  • заборонено роботу непродовольчих ринків і магазинів, спортзалів, басейнів і фітнес-центрів;
  • заборонено проведення масових заходів, окрім офіційних спортивних заходів і матчів командних ігрових видів спорту без глядачів;
  • заборонено роботу закладів культури, крім історико-культурних заповідників, проведення кіно- та відеознімань.

Водночас чинні обмеження червоного рівня не застосовуватимуться за умови наявності зеленого COVID-сертифіката в усіх учасників (відвідувачів), працівників та організаторів масових заходів, зокрема релігійних, працівників кінотеатрів, театрів, музеїв чи інших культурних закладів, розважальних закладів, ТРЦ, закладів громадського харчування, ринків, спортзалів та басейнів.

Читайте також:

Внутрішні СOVID-сертифікати: як отримати, термін дії

Крім цього, з 21 жовтня міжрегіональні перевезення у регіонах із жовтим, помаранчевим чи червоним рівнем епідбезпеки будуть дозволені  лише пасажирам із негативним результатом тесту на коронавірус або сертифікатом вакцинації (це не стосуватиметься неповнолітніх).

Теги: адаптивний карантин, Віктор Ляшко, червона зона

Читати #Букви у Telegram і у Facebook