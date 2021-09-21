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Ляшко не виключає запровадження обов’язкової вакцинації українців проти COVID-19

Міністр охорони здоров'я України Віктор Ляшко не виключає ймовірність запровадження обов'язкової вакцинації проти коронавірусу.

Вівторок, 21 вересня 2021, 10:50

Про це він заявив в ефірі програми “Свобода слова на ICTV”.

На питання телеведучого: “Ви допускаєте обов’язкову вакцинацію?”, Ляшко відповів, що такий варіант можливий.

“Припускаю”, – сказав Ляшко.

Очільник МОЗ наголосив, що сьогодні вакцинація в Україні є добровільною, але Уряд не виключає деякі зміни.

“Сьогодні вакцинація безплатна і добровільна. Питання можливості введення певних категорій професій до складу декретованих також розглядається. Це контингент, який може приходити на роботу після проходження повного курсу вакцинації проти певних інфекційних хвороб. Такі варіанти розглядаються, але ми взяли досвід ЄС і США: коли вводяться обмеження, але вони не працюють для вакцинованих”, – уточнив Ляшко.

(На відео – з 54:07)

Нагадаємо, що у понеділок, 20 вересня, Кабінет міністрів продовжив загальнонаціональний карантин в Україні до 31 грудня.

  • Головний державний санітарний лікар України Ігор Кузін заявляв, що через штам коронавірусу Delta в Україні очікується осіння хвиля COVID-19. За найгіршого сценарію кількість хворих може бути на 30-40% більшою, ніж восени 2020 року.
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Теги: COVID-вакцина, Віктор Ляшко, обов'язкова вакцинація

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