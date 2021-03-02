Covid-19 Україна

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Ляшко отримав щеплення проти COVID-19

Заступник міністра охорони здоров’я, головний санітарний лікар Віктор Ляшко публічно вакцинувався проти коронавірусу COVID-19.

Вівторок, 2 березня 2021, 17:26

Процес вакцинації транслювався в ефірі каналу Україна 24.

“Ми власним прикладом показуємо, що не привезли щось інше, і не будемо завозити для себе щось інше. Показую публічно, чому потрібно вакцинуватися, що вакцина безпечна та ефективна”, – наголосив Ляшко після щеплення.

Зазначимо, що записатися в чергу на вакцинацію можна на порталі державних послуг онлайн “Дія”, а також за телефоном контакт-центру МОЗ з питань COVID-19 0 800 60 20 19 або у сімейного лікаря.

За минулу добу, 1 березня, щеплення проти COVID-19 отримали 1 764 особи. Від початку кампанії щеплено 4 905 осіб. За добу найбільша кількість щеплених зафіксована у Донецькій області (180 щеплень), за весь період вакцинальної кампанії — також у Донецькій області (400 щеплень).

Нагадаємо, що сьогодні президент України Володимир Зеленський провакцинувався проти коронавірусного захворювання COVID-19. Щеплення глава держави отримав під час робочої поїздки в зону проведення операції Об’єднаних сил в Луганській області.

Теги: вакцинація, відео, Віктор Ляшко, Коронавірус

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