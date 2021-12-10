Міністр охорони Віктор Ляшко пояснив, що слід зробити людям, які купити підробний сертифікат про вакцинацію, але потім вирішили зробити щеплення.

Про це на брифінгу міністра охорони здоров‘я розповів Віктор Ляшко.

“Люди, які піддались ковідному шахрайству та купили підроблені документи, на сьогодні потрапили у складну ситуацію. З одного боку – невакциновані особи перебувають в зоні підвищеного ризику, з іншого – вони не можуть себе захистити, бо, придбавши підроблений документ, позбавили себе права на щеплення від COVID -19”.

Як зазначив Ляшко, в електронній системі охорони здоров‘я вже є відмітка про імунізацію, але неправдиву, тому лікарі вимушені були відмовляти у вакцинації особам з такою відміткою.

“Ми хочемо врегулювати цю ситуацію та звільнити від кримінальної відповідальності осіб, які купили підроблений COVID-документ. Щоправда, для уникнення покарання, до цих людей висувається принципова умова — вони повинні добровільно зізнатися у скоєному та активно сприяти у розкритті правопорушення”, – сказав міністр.

Також Ляшко розповів про алгоритм дій, якого має дотримуватися особа, яка має підроблений документ про вакцинацію і хоче щепитися:

звернутися до сімейного лікаря чи до пункту вакцинації;

лікар чи працівник пункту вакцинації викликають поліцію, яка фіксує в особи фейковий документ;

працівники поліції відкривають кримінальне провадження, в якому людина, яка купила підроблений сертифікат про вакцинацію, стає його учасником та повинна давати свідчення про джерело отримання нею підробленого документа та всіляко сприяти розкриттю злочину.

При цьому статус “учасника кримінального провадження” з особи знімається за клопотанням прокурора через суд. Відповідна ухвала суду знімає з особи кримінальну відповідальність. Осіб, які розповсюджували підроблені сертифікати про вакцинацію або виступали організаторами, звільнення від кримінальної відповідальності не торкнеться.

Ляшко зазначив також, що на розгляді парламенту міститься законопроєкт “Про внесення змін до Кримінального кодексу України щодо встановлення відповідальності за підробку документів, що стосуються проведення профілактичних щеплень” (реєстраційний номер 6084).

Міністр роз‘яснив, що документом пропонується визначити окрему норму, яка передбачатиме кримінальну відповідальність за підроблення документів, що стосуються проведення профілактичних щеплень.

Також, він додав, що ця норма містить положення про звільнення від відповідальності осіб, які використовували підроблені документи, що засвідчують проведення профілактичних щеплень проти особливо небезпечних інфекційних хвороб, якщо вони добровільно заявили про ці факти відповідним органам.

“Наразі законопроєкт готується до другого читання. Відповідно, за виготовлення та продаж підроблених документів, що стосуються проведення профілактичних щеплень, наставатиме відповідальність у вигляді штрафу до 170 тисяч гривень або позбавлення волі до 3-х років”, – повідомив міністр охорони здоров‘я.