Ляшко розповів, коли науковці представлять розробку української COVID-вакцини

Про це заявив міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко в інтерв’ю Суспільному.
За його словами, обидва інститути Національної академії наук отримали фінансування з державного фонду наукових досліджень. Наразі їм виділили близько 10 млн гривень.
“Вони у вересні мають завершити свої наукові дослідження та презентувати довакцинний штам, який може використовуватись у виробництві вакцин”, – розповів Ляшко.
Також міністр заявив, що вакцину розробляє й українська комерційна організація. Це окрема розробка, не пов’язана з інститутами НАН.
При цьому комерційна організація, що займається розробкою вакцини, не отримала державне фінансування, оскільки не змогла довести доцільність інвестування у ці дослідження.
Що відомо про розробку української вакцини проти коронавірусу?
Як відомо, українські вчені в жовтні представили президенту Володимиру Зеленському результати доклінічної фази дослідження оригінального українського кандидата у вакцини проти COVID-19.
Зазначалося, що виготовлення української вакцини у повному обсязі профінансує держава. За попередніми розрахунками, розробникам знадобиться близько 100-150 млн гривень.
Доклінічна фаза випробувань вакцини тривала шість місяців. В МОЗ повідомляли, що розробку кандидата здійснював консорціум компаній DiaPrep System Inc. спільно з Інститутом мікробіології й вірусології Національної академії наук України.
DiaPrep System Inc – американська компанія (власник – доктор медичних наук Михайло Фаворов, який свого часу обіймав посади в Центрі контролю та профілактики хвороб США (CDC) та Міжнародному інституті вакцин при ООН).
Також у розробці вакцини взяла участь українська компанія “Діапроф-Мед” (розробила білок, на основі якого намагаються створити вакцину).
Володимир Зеленський уже запевнив, що у разі успішного випробування української вакцини проти коронавірусу він готовий протестувати її на собі.
- Посольство США в Україні заявило про можливість співпраці щодо постачання та власного виробництва вакцин.
- Раніше стало відомо, що в Україні наразі розробляють три вакцини проти коронавірусу COVID-19. Дві з них отримали державне фінансування.