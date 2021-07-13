Ляшко розповів, коли науковці представлять розробку української COVID-вакцини

Науковці Інституту біохімії та Інституту біології клітини займаються розробкою української вакцини проти COVID-19. У вересні вони публічно представлять свою розробку.

Про це заявив міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко в інтерв’ю Суспільному.

За його словами, обидва інститути Національної академії наук отримали фінансування з державного фонду наукових досліджень. Наразі їм виділили близько 10 млн гривень.

“Вони у вересні мають завершити свої наукові дослідження та презентувати довакцинний штам, який може використовуватись у виробництві вакцин”, – розповів Ляшко.

Також міністр заявив, що вакцину розробляє й українська комерційна організація. Це окрема розробка, не пов’язана з інститутами НАН.

При цьому комерційна організація, що займається розробкою вакцини, не отримала державне фінансування, оскільки не змогла довести доцільність інвестування у ці дослідження.