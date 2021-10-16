Міністр охорони здоров’я України Віктор Ляшко розповів за яких умов можна ухвалювати рішення про скасування маскового режиму.

Про це він говорив в інтерв’ю Радіо Свобода.

Міністр охорони здоров’я України Віктор зазначив, що в Україні “досить мала кількість вакцинованих осіб, щоб ми могли нехтувати протиепідемічними правилами”.

Так, про ухвалення рішення щодо скасування маскового режиму можна буде говорити, коли вакцинуються принаймні 70% населення.

“Давайте доженемо вакцинацію до 70%, до 80%, далі будемо ухвалювати рішення, чи вже можемо позбавитися масок на обличчі, чи ні. Бо сьогодні питання в тому, що при малій кількості вакцинованих знімати маску і потім перепровіряти ковідний сертифікат, вакцинований, не вакцинований”, – сказав міністр.

Він також додав, що носіння маски та вакцинація захищає від середньої тяжкості та важкого перебігу корноварісної інфекції.