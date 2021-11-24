Про це він заявив в етері телеканалу “НАШ”.

“За моєю інформацією Зеленський планує на РНБО 1 грудня ввести воєнний стан в Україні на два місяці. Це робиться з однією метою – контроль за ЗМІ, тому що воєнний стан – це абсолютне обмеження всіх конституційних прав громадян, у тому числі на свободу слова, на власність, демократичні мітинги, на будь-які публічні заходи”, – сказав він.

Політик пов’язав це з протестами щодо економічної та міжнародної політики влади.

“Тому я вважаю, що вони зараз розглядають цей варіант запровадження з 1 грудня воєнного стану в країні. Тому що люди сьогодні збираються та протестують по державній зраді, економічній та міжнародній політики влади”, – сказав Ляшко.