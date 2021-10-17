Народна депутатка від “Слуги народу” Ліза Богуцька різко розкритикувала вакцинаційну кампанію в Україні та плани міністра охорони здоров’я щодо обов’язкових щеплень українців.

Про це вона написала в Facebook.

Зокрема, нардепка прокоментувала плани Міністерства охорони здоров’я щодо розширення переліку сфер діяльності, працівники яких потребують обов’язкової вакцинації.

“Міністр Ляшко захопився і збирається розширити список професій з обов’язковою вакцинацією. Пропоную не зупинятися і відразу для “антиваксів” будувати концтабори. Втекти далеко не зможуть, тому що в міжміські автобуси без ковідного паспорта їх вже не посадять”, – іронічно зазначила Богуцька.

Вона також додала, що невакцинованих українців “краще відразу до стінки”, щоб “не витрачати на них їжу й елементарні побутові речі”.

Думки аудиторії щодо змісту публікації розділилися. Деякі підписники підтримали сміливість нардепки й навіть закликали її “очолити опір” вакцинації.

Водночас більшість коментаторів не погодилися з думкою Богуцької щодо вакцинації й закликали її не використовувати свою публічність для підігравання антивакцинаторам.

У вересні в Федерації профспілок України оприлюднили проєкт наказу про обов’язкову вакцинацію проти коронавірусу працівників деяких галузей.

Згідно з наказом МОЗ, зареєстрованим у Мін’юсті 7 жовтня, обов’язковій вакцинації проти COVID-19 підлягають держпосадовці та працівники освіти.

3 жовтня Міністерство охорони здоров’я розширило список професій. Згідно з оновленим проєктом наказу, “з метою забезпечення епідемічного добробуту населення України, попередження інфекцій, керованих засобами специфічної профілактики”, тепер обов’язковій вакцинації проти COVID-19 підлягають працівники:

Підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління центральних органів виконавчої влади;

установ і закладів, що надають соціальні послуги, закладів захисту прав дітей реабілітаційних закладів;

підприємств, установ та організацій, включених до Переліку об’єктів державної власності, що мають стратегічне значення для економіки й безпеки держави.

Нагадаємо, 20 вересня Кабінет міністрів продовжив загальнонаціональний карантин в Україні до 31 грудня.

Раніше стало відомо, що неповнолітні зможуть їздити міжобласним транспортом без COVID-сертифікатів та ПЛР-тестів.