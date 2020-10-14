Головний санітарний лікар України Віктор Ляшко заявив, що поспішна реєстрація російської вакцини від коронавірусу схожа на хокейний матч. Також медик вказав на суттєві недоліки вакцини “Спутник V”.

Про це Ляшко написав на своїй Facebook-сторінці.

За словами головного санітарного лікаря, російська вакцина має багато спільного з хокеєм. Згідно з правилами цієї гри, якщо одна з команд отримала перемогу у двох періодах з трьох, то вона достроково стає переможцем.

“А як же третій період? У ньому ж можна було б відігратися, або програти по повній”, – написав Ляшко.

Саме таким чином в його очах виглядає реєстрація вакцини “Спутник V”. Головний санітарний лікар зазначив, що у процесі створення вакцин ключову роль відіграє саме третій етап клінічних випробувань. Світові лабораторії залучають найкращих спеціалістів і десятки тисяч добровольців.

Ляшко додав, що у світовій вірусології було чимало випадків того, що вакцина без проблем проходила два етапи перевірки, але провалювала третій, який вважається найвагомішим. Така ситуація була в ході розробки вакцин від ВІЛ та гепатиту С. Вакцини виробляли антитіла, але вірус уникав імунної відповіді.

“Тому, як медик та санітарний лікар, глибоко переконаний, що саме для того, щоб усе переперевірити, обов’язково необхідний потрібен третій “епідеміологічний” тайм. Саме в ньому ми й дізнаємось, хто переміг та чи є розробка вакцини успішною. Іншими словами, чи формує вакцина імунну відповідь організму, чи ні. Тому поки ці результати не отримані, це не вакцина, це — кандидат”, – підсумував Ляшко.