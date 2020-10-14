Про це Ляшко написав на своїй Facebook-сторінці.
За словами головного санітарного лікаря, російська вакцина має багато спільного з хокеєм. Згідно з правилами цієї гри, якщо одна з команд отримала перемогу у двох періодах з трьох, то вона достроково стає переможцем.
“А як же третій період? У ньому ж можна було б відігратися, або програти по повній”, – написав Ляшко.
Саме таким чином в його очах виглядає реєстрація вакцини “Спутник V”. Головний санітарний лікар зазначив, що у процесі створення вакцин ключову роль відіграє саме третій етап клінічних випробувань. Світові лабораторії залучають найкращих спеціалістів і десятки тисяч добровольців.
Ляшко додав, що у світовій вірусології було чимало випадків того, що вакцина без проблем проходила два етапи перевірки, але провалювала третій, який вважається найвагомішим. Така ситуація була в ході розробки вакцин від ВІЛ та гепатиту С. Вакцини виробляли антитіла, але вірус уникав імунної відповіді.
“Тому, як медик та санітарний лікар, глибоко переконаний, що саме для того, щоб усе переперевірити, обов’язково необхідний потрібен третій “епідеміологічний” тайм. Саме в ньому ми й дізнаємось, хто переміг та чи є розробка вакцини успішною. Іншими словами, чи формує вакцина імунну відповідь організму, чи ні. Тому поки ці результати не отримані, це не вакцина, це — кандидат”, – підсумував Ляшко.
- Раніше директор Національного інституту алергічних та інфекційних захворювань США Ентоні Фаучі заявив, що нова вакцина від коронавірусу, яку створили в Росії, навряд чи безпечна і ефективна. Фаучі зазначив, що минуло занадто мало часу для того, щоб можна було ствердно говорити про ефективність вакцини.
- Міністр охорони здоров’я України Максим Степанов не виключає можливості закупівлі російської вакцини проти коронавірусу, якщо вона пройде всі випробовування і буде схвалена Всесвітньою організацією охорони здоров’я.