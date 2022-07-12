Німецька Вільна демократична партія пропонує розширити повноваження генерального прокурора ФРН у переслідуванні відповідальних за злочини, скоєні під час російської військової агресії в Україні.

Про це заявив керуючий справами фракції ВДП у Бундестазі Штефан Томе, передає німецьке мультимедійне видання DW.

Генпрокурор ФРН вже має право розслідувати грубі порушення міжнародного кримінального законодавства, такі як воєнні злочини та геноцид, навіть якщо вони не мають зв’язку з Німеччиною. Але “у разі надто явного порушення, яке вчиняє РФ проти України, а саме агресії, у генерального прокурора поки зв’язані руки”, нарік депутат.

Відповідно до §1 чинного в Німеччині кодексу злочинів проти міжнародного кримінального права, переслідування за агресію можливе лише в тому випадку, якщо підозрюваний є громадянином ФРН або якщо діяння скоєно проти Німеччини.

“Таке обмеження сфери правозастосування не зрозуміло. Адже злочин агресії значиться серед основних порушень міжнародного кримінального права, переслідування яких відповідає інтересам людства як такого”, – зазначив Томе.

Він додав, що подібна зміна німецького законодавства не стала б спеціальним “законом проти Путіна”, але, незалежно від факту війни в Україні, призвела б до “справжнього прогресу у міжнародному праві”.