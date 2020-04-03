Про це свідчить опублікована сьогодні постанова Уряду № 255 від 2 квітня.
Згідно з цим документом, обов’язковій госпіталізації до обсерваторів (ізоляторів), які визначаються обласними, Київською міською адміністраціями, підлягають:
• особи, які заявили про добровільну госпіталізацію в обсерватор у зв’язку з неможливістю дотримання вимог самоізоляції;
• особи, які двічі порушили умови самоізоляції (крім пенсіонерів, яким також рекомендовано дотримуватися режиму ізоляції);
• особи, які мали контакт із хворими або мають ознаки інфікування COVID-19 і відмовляються від медичного обстеження (за направленням лікуючого лікаря);
• особи, які перетинають державний кордон (крім дипломатів, членів міжнародних організацій, водіїв вантажних автомобілів, членів екіпажу повітряних і морських суден, якщо немає підстав вважати, що вони контактували з хворою людиною).
• особи, які в’їжджають із тимчасово окупованих територій в Донецькій і Луганській областях, Автономної Республіки Крим та м. Севастополя через контрольні пункти в’їзду на тимчасово окуповану територію і виїзду з неї.
Останній пункт не стосується співробітників Місії Міжнародного комітету Червоного Хреста, співробітників акредитованих в Україні дипломатичних місій, в тому числі тих, які проводять моніторинг ситуації і доставку гуманітарної допомоги населенню, яке проживає на тимчасово окупованих територіях.
Діти, які не досягли 12 років, підлягають госпіталізації в обсерватори разом з одним із батьків.
Термін обсервації становить 14 днів.
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