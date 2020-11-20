До Дня Гідності та Свободи, який відзначатиметься 21 листопада, в Україні вирішили випустити нові поштові марки під назвою "Лицарі духу. Діячі українського правозахисного руху".

Про це йдеться в прес-релізі “Укрпошти”, який є в розпорядженні #Букв.

Марки вводяться в обіг з ініціативи та за участю Українського інституту національної пам’яті вже сьогодні, 20 листопада.

Вони випущені у вигляді зчіпки з трьох марок, на яких зображені українські громадські діячі: Михайло Горинь, Микола Руденко та Святослав Караванський.

Автор поштових марок, конверта і штемпеля спецпогашення “Перший день” – художник Василь Василенко.

У пресслужбі “Укрпошти” відзначили, що люди, яким присвячені марки, – “справжні лицарі духу”, яких “об’єднує внутрішня гідність і сила духу, що не дозволяла їм миритись із тоталітарною системою”.

Марки випущені на честь 100-річчя Миколи Руденка і Святослава Караванського, а також 90-річчя Михайла Гориня.

Тираж кожної марки – 100 тисяч примірників. Номінальна вартість – 9 гривень.

ДОВІДКА. Михайло Горинь (1930–2013) – громадсько-політичний діяч, правозахисник, дисидент та політв’язень радянських часів. Брав участь в роботі Української Гельсінської групи. Неодноразово заарештований за “антирадянську агітацію і пропаганду”. Тривалий час перебував у таборах особливо суворого режиму. Брав активну участь у громадському житті країни.

Микола Руденко (1920–2004) – український письменник і драматург (автор багатьох романів, науково-фантастичних, поетичних творів, економічних і космологічних досліджень), філософ, громадський діяч, засновник і голова Української Гельсінської Групи, Герой України, багаторічний політв’язень радянських тюрем і таборів.

Святослав Караванський (1920–2016) – мовознавець, поет, перекладач, журналіст. Багаторічний в’язень радянських концтаборів. Усього провів у неволі 31 рік. Член ОУН. Автор “Практичного словника синонімів української мови” та “Словника українських рим”.