Про це повідомляє EurekAlert.
Раніше для того, щоб встановити товщину льоду, вчені використовували карту засніженості Арктики і враховували тиск снігу на крижину. Однак карта засніженості застаріла через глобальне потепління.
Тепер вчені вирішили використовувати для розрахунків карту занурення льоду в воду. Вона показала, що лід у морських прибережних регіонах тане на 70-100% швидше, ніж передбачалося раніше.
“Товщина морського льоду є чутливим індикатором здоров’я Арктики. Це важливо, оскільки більш товстий лід діє як ізолююча ковдра, захищаючи океан від нагрівання атмосфери взимку і від сонячних променів влітку”, – пояснив аспірант, який керував дослідженням, Роббі Маллетт.
Співавтор дослідження професор Жюльєн Строве сказала, що при вимірюванні товщини морського льоду існує ряд невизначеностей, але вчені вважають, що нові розрахунки є важливим кроком вперед в плані більш точної інтерпретації даних, які вони отримують із супутників.
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