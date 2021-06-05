Згідно з новим дослідженням, морський лід в прибережних районах Арктики стоншується вдвічі швидше, ніж вважалося раніше.

Про це повідомляє EurekAlert.

Раніше для того, щоб встановити товщину льоду, вчені використовували карту засніженості Арктики і враховували тиск снігу на крижину. Однак карта засніженості застаріла через глобальне потепління.

Тепер вчені вирішили використовувати для розрахунків карту занурення льоду в воду. Вона показала, що лід у морських прибережних регіонах тане на 70-100% швидше, ніж передбачалося раніше.

“Товщина морського льоду є чутливим індикатором здоров’я Арктики. Це важливо, оскільки більш товстий лід діє як ізолююча ковдра, захищаючи океан від нагрівання атмосфери взимку і від сонячних променів влітку”, – пояснив аспірант, який керував дослідженням, Роббі Маллетт.

Співавтор дослідження професор Жюльєн Строве сказала, що при вимірюванні товщини морського льоду існує ряд невизначеностей, але вчені вважають, що нові розрахунки є важливим кроком вперед в плані більш точної інтерпретації даних, які вони отримують із супутників.