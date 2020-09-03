Науковці провели дослідження, які показали, що зимова протяжність морського льоду в Беринговому морі є найнижчою за останні 5,5 тисячі років.

Про це повідомляє NewScientist.

Крім того, ці ж спостереження і зроблені внаслідок отриманих даних висновки говорять про те, що скоро лід в цьому місці повністю зникне.

Добування перлів Північний Льодовитий океан, який взимку практично повністю замерзає. Щоліта все більше і більше льоду тане через глобальне потепління, що призводить до більш екстремальних погодних умов в північній півкулі.

“По суті, ми застрягли в повній втраті зимового морського льоду в Беринговому морі”, – говорить Міріам Джонс.

Вона почала дослідження в Університеті Аляски в Фербенксі, а зараз працює в Геологічній службі США у Вірджинії.

Рівень морського льоду взимку також може варіюватися в місцях злиття Північного Льодовитого океану з іншими водоймами. У Беринговому морі, розташованому між Аляскою і Росією, рівень морського льоду взимку був відносно стабільним в останні десятиліття. Однак у 2018 році він скоротився вдвічі проти звичайних показників, зафіксованих за останні 40 років, і досяг аналогічного рівня у 2019 році, що шокує дослідників.

“Зокрема, в ті два роки це було дуже тривожно, бо це було безпрецедентно”, – говорить дослідниця.

За словами Джонс, втрата морського льоду матиме ширші наслідки та прискорить втрату річного морського льоду в Арктиці, таким чином зачіпаючи всю північну півкулю.