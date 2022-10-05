Про це повідомив Додік у коментарі прокремлівському “РИА-Новости“.

Лідер боснійських сербів сказав, що так звані “референдуми” є рішенням людей. За його словами, проведення незаконних голосувань на території Донецької, Луганської, Херсонської та Запорізької областей потрібно поважати.

Додік сказав, що “у світі є подвійні стандарти: коли американцям щось треба, вони підтримують референдум, як це було в Косово”.

“Але світ змінився, він більше не такий, яким був раніше. Зараз Росія зробила дуже важливе – відновила принципи статуту ООН та право народів на самовизначення, яке є найвищим принципом міжнародного права. Тому чи визнає хтось, чи ні, це менш важливо. Росії не варто дивитися на всі боки, прийняв це хтось чи ні”, — заявив він.