8 січня президент РФ Володимир Путін був заочно нагороджений лідером боснійських сербів Мілорадом Додіком під час церемонії з нагоди національного свята Боснійської автономної республіки сербів.

Про це повідомляє Reuters.

Путін був нагороджений медаллю за “особливу патріотичну турботу і любов до Республіки Сербської” і заслуги в розвитку і зміцненні співпраці та політичних відносин між “дружніми державами Республіка Сербська і Російська Федерація”, повідомили модератори.

Республіка Сербська є регіоном, який разом з автономною боснійсько-хорватською федерацією входить до складу Боснії.

Додік, який довгий час віддавав перевагу зв’язкам із Росією, а не із Заходом, похвалив Путіна за надійну підтримку Республіки Сербська та сказав, що вручить йому медаль під час їхньої наступної зустрічі.

Завдяки позиції Володимира Путіна і силі Російської Федерації голос і позиція Республіки Сербської була почута”, – наголосив він.

Після повномасштабного вторгнення Росії в Україну Додік намагався заблокувати зусилля Боснії щодо приєднання до санкцій Європейського Союзу проти Росії.

Разом з тим росіяни підтримали Додіка в його сепаратистських кроках, спрямованих на послаблення центрального уряду.

Минулого місяця Росія засудила ЄС за надання Боснії статусу кандидата на вступ до блоку. Раніше вона попереджала, що вважатиме кроки Боснії щодо вступу в НАТО “ворожим актом”.

Раніше лідер боснійських сербів Мілорад Додік підтримав анексію частини України Росією. Він назвав проведення псевдореферендумів “відновленням принципів статуту ООН”.