Про це Хливнюк сповістив у своєму Instagram.
Як відомо, вступив до лав ТрО ще напочатку повномасштабного вторгнення і наразі служить у Києві у складі окремого підрозділу столичного управління патрульної поліції. 26 березня їхня колона вирушила на завдання, проте потрапила під обстріл.
Хливнюк отримав поранення в обличчя та наразі отримує медичну допомогу. Чи є ще загиблі чи постраждалі з підрозділу поки невідомо. Хіба що втрачені 2 пікапи, але Хливнюк запевняє, що “волонтери з цим впораються”.
Також фронтмен гурту “Бумбокс” звернувся до своїх слухачів з РФ щоб на власному прикладі показати “з ким вони воюють”.
Лідер «Бумбоксу» Хливнюк потрапив під російський мінометний обстріл та отримав поранення // 3 фото
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