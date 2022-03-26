Лідер «Бумбоксу» Хливнюк потрапив під російський мінометний обстріл та отримав поранення

Фронтмен гурту "Бумбокс" Андрій Хливнюк на Київщині потрапив під мінометний вогонь з боку російських військових та отримав поранення. Його колона втратила 2 пікапи.

Про це Хливнюк сповістив у своєму Instagram.

Як відомо, вступив до лав ТрО ще напочатку повномасштабного вторгнення і наразі служить у Києві у складі окремого підрозділу столичного управління патрульної поліції. 26 березня їхня колона вирушила на завдання, проте потрапила під обстріл.

Хливнюк отримав поранення в обличчя та наразі отримує медичну допомогу. Чи є ще загиблі чи постраждалі з підрозділу поки невідомо. Хіба що втрачені 2 пікапи, але Хливнюк запевняє, що “волонтери з цим впораються”.

Також фронтмен гурту “Бумбокс” звернувся до своїх слухачів з РФ щоб на власному прикладі показати “з ким вони воюють”.