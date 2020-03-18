Відео концерту опубліковано на каналі Coldplay в YouTube.
Міні-концерт пройшов в рамках акції “Together, at Home” (“Разом, вдома”), ініційованої Всесвітньою організацією охорони здоров’я та благодійним фестивалем Global Citizen.
Кріс провів концерт у себе вдома.
Кріс виконав: “A Sky Full Of Stars”; “а Clocks, Yellow, Trouble, Green Eyes”; “Viva La Vida” та ін.
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