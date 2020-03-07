Про це повідомляє агентство Reuters.

“Лікарі сказали, що у мене – коронавірус… Я почуваюся непогано, але в найближчі дні мені потрібно буде побути вдома. Я продовжу працювати з дому”, – розповів він у відеозверненні, опублікованому в Facebook.

Політик уточнив, що всі люди, з якими він спілкувався в останні дні, також проходять перевірку.

Демократична партія – одна з найбільших в Італії. Наразі вона знаходиться при владі (у складі коаліції з рухом “П’ять зірок”).

I medici mi hanno detto che sono positivo al Covid19. Sto bene ma dovrò rimanere a casa per i prossimi giorni. Da qui continuerò a seguire il lavoro che c’è da fare. Coraggio a tutti e a presto! Опубліковано Nicola Zingaretti Субота, 7 березня 2020 р.

Варто відзначити, що в Італії спостерігається один із найбільш серйозних спалахів коронавірусу. Згідно з останніми даними, кількість загиблих від вірусу в країні зросла до 197 осіб. Тільки за останню добу померли 49 людей. Всього в країні було зареєстровано понад 4600 випадків зараження.

Цього тижня уряд країни дав доручення закрити школи, університети, кінотеатри та театри в рамках боротьби з поширенням вірусу.