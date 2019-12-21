Про це він сказав у відеозверненні.

”Я не вірю, що мій добрий знайомий Андрій Riffmaster Антоненко винен у вбивстві Павла Шеремета. Так само я не вірю в причетність інших звинувачуваних людей. Я намагався розібратися і жоден з доказів мені не довів, що хтось з них до чогось причетний, тому я вимагаю справедливого розслідування”, – заявив Галич.

Він також звернувся до медійних персон з закликом спостерігати за судовим процесом над підозрюваними.

”Я дуже прошу всіх медійних персон, всіх людей, які мають аудиторію, спостерігати за цим, розказувати про цю ситуацію, про це розслідування, і хочу передати слова підтримки: Андрюха, ми з тобою! Тримайся, друже”, – додав музикант.

#НеВірю! #ХтоНаступний

Женя Галич, гурт O.Torvald #FreeRiff #FreeDugar #freeYuliaKuzmenko Опубликовано Free Riff Пятница, 20 декабря 2019 г.

Нагадаємо, напередодні співробітники Національної поліції затримали фігурантів справи про вбивство в 2016 році журналіста Павла Шеремета. У вбивстві журналіста Павла Шеремета підозрюються: медсестра Яна Дугарь, лікар і волонтер Юлія Кузьменко, музикант Андрій Антоненко і подружжя Інна і Владислав Грищенко.

У ніч на 14 грудня Печерський районний суд Києва заарештував Андрія Антоненка на два місяці без права на заставу. Його підозрюють в організації злочину.

Сам Антоненко наголосив в суді, що визнає провину тільки через тиск або тортури. Також від відмовився співпрацювати зі слідством, вважаючи його упередженим, і подав позов на посадових осіб (зокрема на Президента Володимира Зеленського, генпрокурора Руслана Рябошапку і міністра внутрішніх справ Арсена Авакова) зіпсували його репутацію.