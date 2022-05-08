Лідер ірландського рок-гурту U2 Боно відвідав міста Буча та Ірпінь на Київщині.

Про це повідомляє пресслужба Бучанської міської ради у Facebook та мер Ірпеня Олександр Маркушин.

“Всесвітньо відомий співак із гурту U2 та громадський діяч Боно Paul-David Hewson відвідав Бучу”, – йдеться у повідомленні.

Зауважується, що співак тривалий час, окрім музики, займається благодійною діяльністю.

Музикант під час спілкування з настоятелем Храму святого апостола Андрія Первозванного отцем Андрієм дізнався про звірства рашистів у місті, наслідки російського вторгнення у громаду, вбитих мирних жителів.

Своєю чергою, Маркушин зазначив, що відомий співак також приїхав до Ірпеня.

Пол Х’юсон – Боно та Девід Еванс – Едж – соліст та гітарист легендарного гурту “U2” приїхали зі словами підтримки та пропозицією допомоги.

“Обговорили можливість проведення благодійних концертів гурту для збору коштів на відбудову інфраструктури Ірпеня, зокрема нашого Будинку культури. Неймовірно приємно відчувати підтримку всього світу і таких людей!”, – зазначив Маркушин.