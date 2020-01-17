Про це повідомляє британська телерадіокомпанія BBC.

У п’ятницю, 17 січня, 80-річний Вищий керівник Ірану Алі Хаменеї звернувся до нації з мечеті Мосалла в Тегерані. Це перше його звернення з 2012 року.

У своїй промові іранський лідер Алі Хаменеї підтримав елітний військовий підрозділ Корпус вартових Ісламської революції, який взяв на себе відповідальність за катастрофу літака МАУ, заявивши, що вони діяли з метою підтримки безпеки держави.

“Корпус вартових Ісламської революції підтримував безпеку Ірану”, — сказав він.

Також Хаменеї закликав громадян до “національної єдності” та заявив, що “вороги” Ірану були раді тому, що український літак було збито.

“Наші вороги були так само щасливі від авіакатастрофи, як нам було сумно. Вони були щасливі, що знайшли щось для допиту гвардії та збройних сил”, — додав він.

Довідка. Раніше повідомлялося, що під час телефонної розмови з Президентом України Володимиром Зеленським президент Ірану Хасан Рухані (на фото нижче) приніс вибачення за збитий український Boeing. Президент Ірану, згідно з конституцією, є головою виконавчої влади та другою після Вищого керівника особою в держави. Він призначає кабінет міністрів і керує його роботою. Тобто, фактично виконує функції прем’єр-міністра — зараз цей пост в Ірані скасований.

У свою чергу Вищий керівник є главою держави і верховним головнокомандуючим збройними силами. Цю посаду протягом останніх 30 років займає Алі Хаменеї. У червні 1989 року він змінив на цій посаді лідера ісламської революції 1979 року в Ірані Рухоллі Хомейні — першого Вищого керівника Ірану.

Вищий керівник Ірану визначає загальний напрямок розвитку країни, зовнішню і внутрішню політику. призначає керівників силових відомств, державних телевізійних та радіо-каналів.

Нагадаємо, 8 січня незабаром після зльоту з Тегерана (Іран) літак української компанії МАУ, Boeing 737, зазнав аварії. В результаті аварії Boeing-737 в Ірані загинули громадяни 7 країн, зокрема, 11 українців.

Спочатку в Ірані заявляли про непричетність до катастрофи літака МАУ, однак 11 січня визнали, що літак був помилково збитий іранською ракетою. У той же день Офіс Президента України повідомив, що президент Ірану в розмові із Зеленським вибачився за збитий Boeing.