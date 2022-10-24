Лідер ізраїльської опозиції Нетаньяху допустив озброєння Україні у разі обрання на посаду прем’єра

Про це пише Israel National News.
Щодо продажу зброї Україні голова партії “Лікуд” зауважив, що це “питання непросте”, але пообіцяв серйозно розглянути такі постачання.
Нетаньяху відкинув твердження про те, що Ізраїль “стає на бік РФ”, але натякнув, що в разі обрання прем’єр-міністром на виборах 1 листопада він може змінити політику уряду щодо отримання зброї Києвом.
“Я думаю, що є питання, яким я буду займатися, якщо мене оберуть, і це питання допомоги Україні зброєю. Це непросте питання, але його потрібно вирішити прямо, і я зроблю це, якщо мене оберуть. Ми дізнаємось через два тижні”, – наголосив він.
Нетаньяху також згадав про використання РФ безпілотників-камікадзе іранського виробництва проти України, попередивши, якщо санкції з Тегерана будуть зняті новою ядерною угодою, загроза таких безпілотників різко зросте, зокрема і для Ізраїлю та США.
16 жовтня Нахман Шай, міністр у справах діаспори Ізраїлю, закликав свою країну допомогти Україні у військовій сфері. Він закликав до таких дій після інформації щодо постачання Іраном ракет малої та середньої дальності для РФ. Наступного дня заступник голови Ради безпеки РФ Дмитро Медведєв погрожував Ізраїлю через наміри, назвавши їх “дуже необачним кроком”. Після чого міністр оборони Ізраїлю Бенні Ганц наголосив, що країна буде продовжувати надавати медичну та гуманітарну допомогу на тлі війни.
- Ймовірно, РФ домовилася з Іраном про закупівлю БПЛА. Йдеться про “новинку” – дрони-камікадзе Arash-2.
- За твердженням трьох високопосадовців, РФ нещодавно передислокувала важливу військову техніку та війська із Сирії, що базуються на Близькому Сході. У такий спосіб підтверджуючи, як її невдале вторгнення в Україну послабило вплив Москви в інших країнах та водночас усунуло одну з кількох перешкод для підтримки Ізраїлем України.
- Ізраїль передав Україні розвідувальні дані. Вони стосуються боротьби проти іранських дронів-камікадзе.
- Внаслідок ракетних обстрілів 21 жовтня Ізраїль знищив місце збору іранських безпілотників у Сирії.