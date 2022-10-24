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Лідер ізраїльської опозиції Нетаньяху допустив озброєння Україні у разі обрання на посаду прем’єра

Лідер ізраїльської опозиції та колишній прем'єр-міністр Біньямін Нетаньяху припустив, що він може озброїти Україну у війні проти РФ, якщо його оберуть прем'єр-міністром наступного місяця.

Понеділок, 24 жовтня 2022, 21:46
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Про це пише Israel National News.

Щодо продажу зброї Україні голова партії “Лікуд” зауважив, що це “питання непросте”, але пообіцяв серйозно розглянути такі постачання.

Нетаньяху відкинув твердження про те, що Ізраїль “стає на бік РФ”, але натякнув, що в разі обрання прем’єр-міністром на виборах 1 листопада він може змінити політику уряду щодо отримання зброї Києвом.

“Я думаю, що є питання, яким я буду займатися, якщо мене оберуть, і це питання допомоги Україні зброєю. Це непросте питання, але його потрібно вирішити прямо, і я зроблю це, якщо мене оберуть. Ми дізнаємось через два тижні”, – наголосив він.

Нетаньяху також згадав про використання РФ безпілотників-камікадзе іранського виробництва проти України, попередивши, якщо санкції з Тегерана будуть зняті новою ядерною угодою, загроза таких безпілотників різко зросте, зокрема і для Ізраїлю та США.

16 жовтня Нахман Шай, міністр у справах діаспори Ізраїлю, закликав свою країну допомогти Україні у військовій сфері. Він закликав до таких дій після інформації щодо постачання Іраном ракет малої та середньої дальності для РФ. Наступного дня заступник голови Ради безпеки РФ Дмитро Медведєв погрожував Ізраїлю через наміри, назвавши їх “дуже необачним кроком”. Після чого міністр оборони Ізраїлю Бенні Ганц наголосив, що країна буде продовжувати надавати медичну та гуманітарну допомогу на тлі війни.

Теги: вибори, допомога Україні, зброя україні, Ізраїль, Нетаньяху, питання озброєння

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