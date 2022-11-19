Про це повідомляє польське радіо RMF24.
“Буквально три дні тому ми мали драматичну — здавалося, дуже драматичну, оскільки спочатку вважалося, що це була російська ракета — подію в нашій країні. Впало щось, що було описано як ракета, але ракета з боєголовкою”, — сказав Ярослав Качинський, зауваживши, що не коментуватиме деталі, доки триває розслідування.
Він додав, що все вказує на те, що “це була ракета, випущена в оборонних цілях українцями, і що — можливо — частина цієї ракети впала на територію Польщі”.
“Це просто інцидент, трагічний інцидент, тому що загинуло двоє людей. Ми маємо справу з трагедією, але ця війна — трагедія незрівнянно більшого масштабу і ця війна на наших кордонах “, — зазначив Качинський.
ДОВІДКА: 15 листопада, після того, як росіяни завдали масованих ракетних ударів по Україні, прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький у терміновому порядку скликав Комітет Ради міністрів з питань національної безпеки та оборони.
Офіційно про причину скликання комітету спершу не повідомлялось, однак у польських ЗМІ поширювалась інформація, що під час масованого ракетного обстрілу України російська ракета також впала на території Польщі, поблизу кордону з Україною, внаслідок чого загинуло двоє осіб.
- Раніше президент Республіки Польща Анджей Дуда – коментуючи влучання російської ракети у польське село Пшеводув, під час масованої ракетної атаки РФ на Україну – заявив, що “не можна вважати, що ця ракета буда випущена РФ”. Він також висловив припущення, що це могла бути ракета української ППО.
- За даними ЗМІ, президент США Джо Байден також вважає, що ракета, яка впала у Польщі – це ракета української системи ППО.
- Тоді як секретар Ради національної безпеки та оборони України Олексій Данілов заявив, що Україна виступає за спільну перевірку інциденту з падінням ракети у Польщі та готова надати докази “російського сліду”.
- Окрім цього, прем’єр-міністр Матеуш Моравецький 16 листопада заявив, що цілком можливо, що інцидент, коли ракета влучила в південно-східне село на території Польщі, став результатом провокації російської сторони.
- Посол Польщі при НАТО Томаш Шатковський заявив, що “остаточна відповідальність лежить на Росії” після падіння ракети на території Польщі 15 листопада, в результаті чого загинуло двоє осіб.
- Держсекретар США Ентоні Блінкен заявив 17 листопада, що Сполучені Штати “діляться інформацією, якою володіють” з Україною, додавши, що всі партнери – США, НАТО, Польща та Україна – мають “зобов’язання стежити за фактами” щодо смертельного інциденту у східній Польщі.