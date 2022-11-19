Ярослав Качинський, лідер керівної польської партії "Право і справедливість" заявив, що трагедія з падінням ракети на території його держави є жахливою, проте війна є трагедією більшого масштабу.

Про це повідомляє польське радіо RMF24.

“Буквально три дні тому ми мали драматичну — здавалося, дуже драматичну, оскільки спочатку вважалося, що це була російська ракета — подію в нашій країні. Впало щось, що було описано як ракета, але ракета з боєголовкою”, — сказав Ярослав Качинський, зауваживши, що не коментуватиме деталі, доки триває розслідування.

Він додав, що все вказує на те, що “це була ракета, випущена в оборонних цілях українцями, і що — можливо — частина цієї ракети впала на територію Польщі”.

“Це просто інцидент, трагічний інцидент, тому що загинуло двоє людей. Ми маємо справу з трагедією, але ця війна — трагедія незрівнянно більшого масштабу і ця війна на наших кордонах “, — зазначив Качинський.

ДОВІДКА: 15 листопада, після того, як росіяни завдали масованих ракетних ударів по Україні, прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький у терміновому порядку скликав Комітет Ради міністрів з питань національної безпеки та оборони.

Офіційно про причину скликання комітету спершу не повідомлялось, однак у польських ЗМІ поширювалась інформація, що під час масованого ракетного обстрілу України російська ракета також впала на території Польщі, поблизу кордону з Україною, внаслідок чого загинуло двоє осіб.