Темпи поширення небезпечного коронавіруса в Китаї прискорюються, і ситуація є непростою.

Про це сьогодні заявив голова Китайської Народної Республіки Сі Цзіньпін за підсумками спеціального урядового засідання, інформує британське агентство ВВС.

“Ми зіткнулися зі складною ситуацією, оскільки поширення нового коронавіруса прискорюється”, – наводять його слова ЗМІ.

При цьому політик закликав ЦК Комуністичної партії Китаю активно брати участь у розв’язанні цієї проблеми.

Сі Цзіньпін наголосив, що країна зараз перебуває у “важкому становищі”.

Згідно з останніми даними, в Китаї зареєстровано 1372 випадки захворювання, 41 людина померла, повідомляє агентство Reuters.

Через поширення небезпечного вірусу в низці китайських міст, зокрема в столиці – Пекіні, скасували масштабні святкові заходи з нагоди настання Нового року за місячним календарем.

По всьому Китаю введені заходи безпеки для поїздів, літаків і автобусів. Зокрема, в громадському транспорті встановлено обладнання для перевірки на захворювання. Пасажирів при підозрі на інфекцію негайно відправляють до медичних установ.

У Пекіні вирішили з 26 січня припинити рух автобусів, що курсують між провінціями, щоб попередити поширення коронавіруса повідомляє Reuters.

Надзвичайні заходи передбачають дезінфекцію поїздів, літаків і автобусів (включаючи перевірки в аеропортах, на залізничних станціях, автовокзалах і в портах). Персонал повинен носити захисні маски.

Такі заходи поширюються на всі провінції і регіони.

Влада закритого через вірус міста Ухань (провінція Хубей) введе тимчасову заборону на рух в його центрі для низки транспортних засобів. Такі заходи набудуть чинності 26 січня. Це остаточно паралізує місто з 11-мільйонним населенням. Зараз всі ключові дороги, що ведуть з міста, заблоковані.

Наразі влада наклала обмеження на транспортні пересування майже на всій території провінції Хубей, населення якої становить 59 мільйонів людей.

Випадки захворювання фіксуються і в інших країнах світу. Так, в Австралії сьогодні підтвердили чотири випадки захворювання, в Малайзії також зафіксували чотири випадки. Раніше влада Франції повідомила про перші випадки захворювання в Європі.

У Гонконгу, де захворіли вже п’ять людей, глава адміністрації Керрі Лам заявила про припинення залізничного сполучення з містом Ухань.

Як повідомляє The Guardian, у 30 китайських провінціях, муніципалітетах і автономних районах наразі підвищили рівень оповіщення про інфекційні захворювання до найвищого.

Як відомо, в грудні в Китаї було зафіксовано спалах пневмонії, викликаної новим коронавірусом. Вперше вірус був виявлений у місті Ухань. Пізніше Ухань і розташоване за 80 кілометрів від нього густонаселене місто Хаунган були закриті на карантин.

Раніше #Букви розповідали, що таке коронавіруси, наскільки вони небезпечні, що рекомендує робити МОЗ, щоб захистити себе, а також про те, які симптоми небезпечного захворювання.