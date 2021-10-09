Лідер Китайської Народної Республіки (КНР) Сі Цзіньпінь пообіцяв, що з Тайванем скоро відбудеться "мирне возз'єднання". При цьому, два дні тому він відправив туди десятки військових літаків. У Тайвані відповіли, що самі вирішуватимуть свою долю.

Про це повідомляє американське видання The Washington Post.

Відповідну заяву лідер Китаю зробив під час виступу у парламенті з нагоди 110-річчя Сіньхайської революції. Він сказав, що завжди прагнув миру, але головною перепоною були “сили незалежності Тайваню”.

“Ті, хто забувають про свою спадщину, зраджують Батьківщину та намагаються розколоти країну, не принесуть нічого хорошого”, – сказав він.

Політик зробив акцент на тому, що прагне до “об’єднання мирним шляхом”, але попередив, що у китайського народу є “прекрасна традиція” протистояти сепаратизму.

“Ніхто не повинен недооцінювати тверду рішучість, тверду волю і здатність захищати національний суверенітет й територіальну цілісність китайського народу. Історичне завдання повного возз’єднання Батьківщини повинне бути виконано, і вона обов’язково буде виконано”, – заявив Сі Цзіньпін.

Такі заяви він робить не вперше. Приміром, у липні він обіцяв “знищити” будь-які спроби Тайваню отримати незалежність. До цього він прямо казав, що острів буде підконтрольний Китаю, навіть якщо доведеться використати військову силу.

Два дні тому лідер Китаю відправив до Тайваню 77 китайських військових літаків. Це найбільша кількість з червня.

У Тайвані відреагували на таку заяву політика, нагадавши, що у них “суверенна незалежна країна, а не частина КНР”.