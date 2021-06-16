Лідер Корейської народно-демократичної республіки (КНДР) Кім Чен Ин попередив, що в країні може початися продовольча криза, оскільки гостро не вистачає харчових продуктів.

Про це він сказав під час конференції щодо економічної відбудови країни, повідомляє американський телеканал NBC News.

У своєму виступі на пленумі ЦК правлячої Трудової партії Кореї політик сказав, що в країні значно погіршилася ситуація із забезпеченням населення країни продовольством.

Політик закликав “міжнародну спільноту” провести переговори, аби знайти шлях, як КНДР вийти з “такої міжнародної ситуації” При цьому, він не назвав прямо найближчого сусіда – Південну Корею та не згадав про США.

За словами Кім Чен Ина, проблеми з продовольством – результат пандемії коронавірусу та часті дощі у 2020 році.

Наскільки складна ситуація в КНДР?

Протягом декількох місяців звучали попередження про те, що народ Північної Кореї ледь виживає.

У прикордонних районах з Китаєм, де люди, щоб вижити, займаються контрабандою, почали вмирати від голоду, оскільки кордони наглухо закриті.

За повідомленнями, ціна на кукурудзу, яка є основним харчовим продуктом більшості сільських жителів Північної Кореї, сильно коливалася, і часом кілограм кукурудзи коштував більше місячної заробітної плати.

Повідомляється про випадки смерті від голоду, а також про зростання кількості дітей і літніх людей, які вдаються до жебракування.

Не відомо, чи надходить зараз до країни хоча б якась допомога. Північна Корея відхилила пропозиції про зовнішню допомогу, і майже всі дипломати та співробітники гуманітарних організацій, включаючи співробітників Світової продовольчої програми (ВПП) ООН, виїхали з країни.

Закриття кордону означає, що торгівля з Китаєм впала на 80% торік в порівнянні з і так низькими рівнями з 2018 року, коли ООН розширила санкції через ядерну програму Північної Кореї.

Північна Корея обмежила імпорт основних харчових продуктів з Китаю в серпні 2020 року, а потім в жовтні скоротила майже всю торгівлю, включаючи харчові продукти й ліки.

Країна також посилила покарання за контрабанду, назвавши її “антисоціалістичною” і “ворожою” поведінкою.

А ще минулого літа Північна Корея також постраждала від двох сильних штормів, які спричинили повінь, і які пошкодила посіви.