28 грудня лідер Північної Кореї Кім Чен Ин оприлюднив нові цілі для армії країни на 2023 рік на засіданні правлячої Трудової партії, натякаючи на ще один рік інтенсивних випробувань зброї та напруги.

Про це інформує Reuters з посиланням на звіт офіційного інформаційного агентства KCNA.

На другий день шостого розширеного пленарного засідання 8-го центрального комітету партії північнокорейський лідер оглянув “новостворену складну ситуацію” на Корейському півострові.

Лідер у третьому поколінні визначив напрямок “антиворожої боротьби” та цілі щодо зміцнення обороноздатності, йдеться у повідомленні KCNA.

Він уточнив принципи зовнішньої політики та напрямок боротьби з ворогом, яких наша партія та уряд повинні неухильно дотримуватися, щоб захистити суверенні права та захистити національні інтереси”, — зазначили в повідомленні офіційного інформаційного агентства KCNA.

Там також зауважили, що нові основні цілі щодо зміцнення спроможності самооборони, які мають бути “наполегливо досягнуті” в 2023 році, були представлені для підготовки до різноманітних коливань політичної ситуації. KCNA не надала подробиць щодо цих цілей, але зауваження Кіма могли вказувати на те, що ізольована країна продовжуватиме прискорювати нарощування військової сили.

Під час пленарного засідання Кім Чен Ин також вказав на “низку серйозних недоліків”, які спостерігаються в таких сферах, як наука, освіта та охорона здоров’я, і запропонував “шляхи їх подолання та поставив ключові завдання” на наступний рік.

Раніше, 27 листопада лідер Північної Кореї Кім Чен Ин заявив, що його країна має намір мати найпотужнішу у світі ядерну зброю, відтак він підвищив на посаді десятки офіцерів, які брали участь у нещодавньому запуску нової балістичної ракети.

17 листопада Північна Корея запустила балістичну ракету, попереджаючи про “жорсткішу військову відповідь” на зусилля США посилити свою присутність задля безпеки в регіоні разом зі своїми союзниками. Відтак Пхеньян заявив, що Вашингтон бере на себе “авантюру, про яку пошкодує”.

Останній запуск відбувся менш ніж через дві години після того, як міністр закордонних справ Північної Кореї Чхо Сон Хуей різко розкритикував недільний тристоронній саміт США, Південної Кореї та Японії, під час якого лідери розкритикували випробування зброї Пхеньяном і пообіцяли посилити співпрацю в галузі безпеки.

На переговорах президент США Джо Байден підтвердив зобов’язання зміцнити розширене стримування та захистити двох азійських союзників за допомогою “повного спектру можливостей”, включаючи ядерну зброю.

26 жовтня Сполучені Штати, Японія та Південна Корея попередили, що “безпрецедентний” масштаб відповіді буде виправданим, якщо Північна Корея проведе сьоме випробування ядерної бомби. Вашингтон і його союзники вважають, що Північна Корея може вперше з 2017 року відновити випробування ядерної бомби.

Цього року Північна Корея проводила випробування зброї безпрецедентними темпами, випустивши понад два десятки балістичних ракет, зокрема й у бік Японії. У вересні USS Ronald Reagan і кораблі супроводу провели спільні військові навчання з південнокорейськими силами у відповідь на випробування північнокорейської балістичної ракети, що стало їх першим спільним військовим навчанням за участю американського авіаносця з 2017 року. Сполучені Штати, Південна Корея та Японія взяли на себе зобов’язання поглибити співпрацю.

1 листопада Північна Корея знову зажадала від Сполучених Штатів та Південної Кореї припинити спільні військові навчання, заявивши, що “не можна більше терпіти таку необдуманість і провокації”, натомість Білий дім зазначив, що залишається високим занепокоєння щодо потенційного ядерного випробування КНДР.

Дві Кореї все ще технічно перебувають у стані війни, після того, як їхній конфлікт 1950-53 років закінчився перемир’ям, але не мирною угодою.

Водночас Вашингтон і Сеул вважають, що Північна Корея, можливо, збирається відновити випробування ядерної бомби вперше з 2017 року, і прийняли стратегію “стримування” Пхеньяна за допомогою великих військових навчань, які, на думку деяких нинішніх і колишніх офіційних осіб, можуть лише посилити напруженість.

Вже 20 грудня Північна Корея засудила нову стратегію безпеки Японії, побоюючись, що це “фундаментально змінює середовище регіональної безпеки”, і пригрозила, що вона покаже, наскільки “неправильним” і “небезпечним” є вибір Японії, невизначеними діями.