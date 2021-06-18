Про це повідомляє американське видання Politico.
На думку Кім Чен Ина, готуватися слід більше саме до конфронтації.
Заява прозвучала після того, як США закликали менші країни відмовитися від ядерних програм та сісти за стіл переговорів.
У виданні допустили, що така заява політика може свідчити про те, що він наполягатиме на посилення ядерного потенціалу в КНДР та посилить вплив на Вашингтон.
Кім підкреслив необхідність підготуватися як до діалогу, так і до конфронтації, особливо “повністю підготуватися до конфронтації, аби захистити гідність нашої держави”, – цитують політика ЗМІ КНДР.
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