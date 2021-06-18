Лідер Північної Кореї Кім Чен Ин закликав уряд бути готовими як до діалогу, так і до конфронтації з США в аспекті переговорів стосовно ядерного озброєння.

Про це повідомляє американське видання Politico.

На думку Кім Чен Ина, готуватися слід більше саме до конфронтації.

Заява прозвучала після того, як США закликали менші країни відмовитися від ядерних програм та сісти за стіл переговорів.

У виданні допустили, що така заява політика може свідчити про те, що він наполягатиме на посилення ядерного потенціалу в КНДР та посилить вплив на Вашингтон.

Кім підкреслив необхідність підготуватися як до діалогу, так і до конфронтації, особливо “повністю підготуватися до конфронтації, аби захистити гідність нашої держави”, – цитують політика ЗМІ КНДР.

Рішення Байдена, до якого апелював лідер КНДР, підтримали представники “Великої сімки”. Вони закликали до повної денуклеаризації Корейського півострова і відмови від ядерної та рекетної програм Північної Кореї.

В суботу, 19 червня, Сунг Кім, чиновник США з питань Північної Кореї має приїхати в Сеул на тристоронню зустріч з японськими та південнокорейськими офіційними представниками.