Про це повідомило Reuters.
Глава Китаю оголосив про таке під час засідання Національного комітету з американо-китайських відносин. За словами Сі Цзіньпіня, КНР і США є великими країнами, які повинні зміцнювати зв’язки та співпрацю, аби сприяти забезпеченню стабільності у світі.
Сі Цзіньпінь додав, що країни мають різні думки щодо Тайваню. Зокрема вони розходяться у питанні відносин КНР та РФ.
Лідер Китаю засудив іноземне втручання у справи Тайваню. Він додав, що Китай ніколи не відмовиться від права застосовувати проти нього силу.
Зазначимо, що раніше Сі Цзіньпін отримав третій президентський термін. У такий спосіб він закріпив за собою місце найвпливовішого правителя країни з часів Мао Цзедуна.
- Голова КНР Сі Цзіньпін заявив, що Китай не відмовиться від налаштування силового повернення Тайваню під свій контроль. У відповідь Тайвань наголосив, що його суверенітет не може бути предметом торгу.
- Колишнього президента Китаю Ху Цзіньтао вивели з церемонії закриття з’їзду правлячої Комуністичної партії, яка відбулася у Пекіні. Двоє стюардів випровадили його зі сцени головного залу Народних зборів.
- Китай вирішив, що статус-кво Тайваню більше не є прийнятним, і почав посилювати тиск на владу острова, зокрема заявляючи про можливість застосування сили, заявив державний секретар США Ентоні Блінкен 26 жовтня.