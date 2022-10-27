Глава КНР Сі Цзіньпін оголосив, що готовий співпрацювати з США. Він заявив, що у такий спосіб країни можуть знайти спосіб налагодити зв'язки обох сторін.

Про це повідомило Reuters.

Глава Китаю оголосив про таке під час засідання Національного комітету з американо-китайських відносин. За словами Сі Цзіньпіня, КНР і США є великими країнами, які повинні зміцнювати зв’язки та співпрацю, аби сприяти забезпеченню стабільності у світі.

Сі Цзіньпінь додав, що країни мають різні думки щодо Тайваню. Зокрема вони розходяться у питанні відносин КНР та РФ.

Лідер Китаю засудив іноземне втручання у справи Тайваню. Він додав, що Китай ніколи не відмовиться від права застосовувати проти нього силу.

Зазначимо, що раніше Сі Цзіньпін отримав третій президентський термін. У такий спосіб він закріпив за собою місце найвпливовішого правителя країни з часів Мао Цзедуна.