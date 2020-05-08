Лідер «Нацкорпусу» Білецький побив активістів Кравченка та Філімонова, – адвокат Найєм

Представники "Національного корпусу" побили автора проєкту "Речовий доказ" Назарія Кравченка і добровольця полку "Азов" Сергія Філімонова за те, що вони підтримують одеського активіста Сергія Стерненка.

Про це Назарій Кравченко написав у Facebook.

“Вчора ввечері з Сергієм Філімоновим були запрошені на бесіду з Андрієм Білецьким. Але, як виявилося, бесіда колишніх побратимів і не планувалася, бо нас пів ночі колективно намагалися переконати не підтримувати Сергія Стерненка. Головними аргументами були удари в голову і допити. Дякую усім побратимам за їх час і натхнення в спробах переконати мене, але хочу заявити, що буду і далі підтримувати Сергія”, – написав Кравченко.

У свою чергу адвокат Масі Найем зазначає, що Сергія Філімонова і Назарія Кравченка бив і сам лідер “Нацкорпусу” Андрій Білецький.

“Зустрічі фактично не було. Їх били. В тому числі і сам Андрій. Вимагали дати інформацію, хто замовив медійну підтримку Сергія Стерненка”, – зазначив адвокат.