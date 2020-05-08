Лідер «Нацкорпусу» Білецький побив активістів Кравченка та Філімонова, – адвокат Найєм

Про це Назарій Кравченко написав у Facebook.
“Вчора ввечері з Сергієм Філімоновим були запрошені на бесіду з Андрієм Білецьким. Але, як виявилося, бесіда колишніх побратимів і не планувалася, бо нас пів ночі колективно намагалися переконати не підтримувати Сергія Стерненка. Головними аргументами були удари в голову і допити. Дякую усім побратимам за їх час і натхнення в спробах переконати мене, але хочу заявити, що буду і далі підтримувати Сергія”, – написав Кравченко.
У свою чергу адвокат Масі Найем зазначає, що Сергія Філімонова і Назарія Кравченка бив і сам лідер “Нацкорпусу” Андрій Білецький.
“Зустрічі фактично не було. Їх били. В тому числі і сам Андрій. Вимагали дати інформацію, хто замовив медійну підтримку Сергія Стерненка”, – зазначив адвокат.
Раніше повідомлялося, що одеський активіст Сергій Стерненко написав заяву в Національне антикорупційне бюро (НАБУ) на генпрокурора Ірину Венедіктову через можливе декларування нею недостовірної інформації.
Національне антикорупційне бюро України відкрило кримінальне провадження проти генерального прокурора Ірини Венедіктової.
- Венедиктова вимагала повідомити про підозру активісту Стерненку.
- Очільниця Офісу генпрокурора також заявила, що підозра одеському активісту Сергію Стерненку, який, захищаючись від нападників, завдав одному смертельне поранення, буде в будь-якому випадку.
- Кривавий напад на екс-лідера одеського “Правого сектора” Сергія Стерненко через рік після вчинення не розкрито, частина доказів про попередні напади слідство втратило, а екс-заступник глави Адміністрації колишнього президента Віктора Януковича Андрій Портнов, який повернувся в Україну, всерйоз взявся за активіста. #Букви поспілкувалися зі Стерненко і з’ясували, як просувається справа через рік.
- Вже кілька українських фанатських рухів висловили підтримку активісту Сергію Стерненку і заявили про готовність до протестів у разі його арешту.