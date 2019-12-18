Лідер "Національного корпусу" і екс-командир добровольчого полку "Азов" Андрій Білецький заявив, що акція протесту проти продажу землі сільськогосподарського призначення під Верховною Радою буде безстроковою.

Відповідне відео опубліковано на його YouTube-каналі.

Білецький вважає, що правоохоронці застосували силу відносно протестуючих через те, що вони були на проїжджій частині вулиці Грушевського. Незважаючи на зіткнення, акція триватиме доти, доки “аграрії і фермери не доб’ються результатів”.

“Президент України Володимир Зеленський і люди, які стоять за ним будь-яку ціну хочуть протиснути закон про продаж землі, тому були спровоковані зіткнення з учасниками акції … У найближчі дні постараємось домагатися розбору по Міністерству внутрішніх справ, починаючи від міністра, закінчуючи ментами, які по-звірячому били людей. Будемо вимагати правової оцінки того, що сталося. Акція буде безстроковою. Фермери та аграрії хочуть принципово стояти на своєму і домогтися результату”, – заявив він.

Білецький вважає, що президент Володимир Зеленський хоче за будь-якою ціною “продавити розпродаж української землі”.

Нагадаємо, правоохоронці відкрили кримінальне провадження через сутички біля Верховної Ради України і затримали 26 осіб.