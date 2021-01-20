Лідер неонацистської «Бази», який мешкає в РФ, хоче навчати ультраправих в США військовій справі

Рінальдо Наззаро, засновник неонацистського угрупування "База" (The Base), який мешкає в Росії, намагається створити мережу воєнізованих навчальних центрів у США.

Про це повідомляє видання Vice.

47-річний Рінальдо Наззаро (відомий також за псевдонімами Norman Spear і Roman Wolf) засновник угрупування The Base (“База”) вирішив повернутися до свого проєкту з секретної військової підготовки в США.

Про “Базу” і Наззаро

Наззаро — колишній співробітник ФБР та Пентагона — є засновником та керівником “Бази”. Це неонацистське воєнізоване угрупування, яке незабаром перетворилося на терористичну групу, було створено у 2018 році. Члени групи виступають за формування етнодержав для білих. Цієї мети у “Базі” хочуть досягти насильницьке повалення чинних урядів.

Ця група прихильників переваги білої раси діяла в США, Канаді, Австралії, Південній Африці та Великій Британії.

При цьому її засновник Наззаро, який родом з Нью-Джерсі, спільно з дружиною мешкає в Санкт-Петербурзі. Їхня квартира в Росії вважається штаб-квартирою організації й була придбана тоді ж, коли створена “База”.

Наразі діяльність терористичної групи фактично припинено: більшість її членів було затримано. Утім Назарро не реалізував плани щодо її роботи. Він придбав кілька земельних ділянок у США, зокрема, у Вашингтоні, де мав намір зробити тренувальний комплекс, але не встиг.

Згідно з повідомленнями у ЗМІ, у членів “Бази” виникали певні підозри стосовно його зв’язків з російськими спецслужбами, які відомі своїми кампаніями щодо іноземного втручання. Насторогу викликало джерело походження грошей Наззаро.

Сам Наззаро каже, що він — “не російський агент” і з правоохоронними органами держави, спецслужбами та військовими РФ не контактував. При цьому чоловік з’являється на підтримуваних російським урядом ЗМІ, де він розповідав альтернативну версію подій довкола “Бази”, згідно з якою її метою було створення табору для навчань з виживання у важких умовах.

План Наззаро

Новий навчальний проєкт Наззаро розрахований на “крах системи”, що на жаргоні значить потенційну громадянську війну, і спрямований на об’єднання майбутніх комбатантів.

Детальніше про цей план Наззаро розповідав через Telegram, який у США вважається популярним серед терористичних організацій і екстремістів через лояльну систему модерації. Ось, що він розповідав:

“Щоб реалізувати наші політичні устремління (побудова етнодержав для білих — ред.), ми покладатимемося на поступову появу беззаконних регіонів у Сполучених Штатах, де федеральна влада не може або не хоче відновлювати закон та порядок”. “Планувати перехід до наступу треба не пізніше ніж за 90 днів. Зачистьте та утримуйте найближче місто. Ви захопите місто і воно стане вашою новою оперативною базою”.

Розповідь містила і попередження про те, що будуть незгодні, і їх, можливо, доведеться вбивати:

“З тими, що чинять спротив, треба поводитися швидко і жорстко, аби завдати тон і зміцнити свій авторитет”.

Наззаро стверджує, що йому заборонено в’їзд до США, і, здається, він планує координувати діяльність навчальної бази онлайн через таємну мережу інструкторів.

Новобранцям, яких матимуть навчати користуватися вогнепальною зброєю, навичкам розвідників тощо, Наззаро навіть пропонує оплатити навчання .

Якщо для додаткового навчання будуть потрібні гроші, він також готовий їх частково надати: пропонується субсидування вправ з виживання та самооборони для 1 особи з групи, яка могла б потім передати знання товаришам.

Наразі невідомо, наскільки масштабним буде проєкт, спрямований на відродження впливу Наззаро на американських ультраправих.

Сам Наззаро в роликах на відеохостингу Bitchute розповідає, що проєкт не матиме негативного впливу. Водночас він розповідає, що під час навчання використовуватимуть довідники щодо діяльності повстанських рухів та ведення напіввійськових бойових дій.

Наззаро представляє проєкт як юридичну організацію з амбіціями з навчання виживанню і самообороні. Ту саму риторику він використовував у 2018 щодо “Бази”, змальовуючи її як “мережу”, а не терористичну групу.

Експерти також зазначають, що новий проєкт здається дуже схожим на “Базу”, і це викликає занепокоєння.

“Як і “База”, ця нова мережа або група також представляє загрозу, намагаючись об’єднати неонацистів і прихильників переваги білої раси, допомогти їм налагодити зв’язки і підвищити їх смертоносність”, — зауважив аналітик з питань тероризму з Counter Extremism Project Джошуа Фішер-Берч.