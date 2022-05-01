Про це повідомляє Tagesspiegel.

Візит Мерца стане першим серед партійних лідерів Німеччини з початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну. Як пояснив керівник апарату голови опозиції Якоб Шрот, у такий спосіб він хоче висловити підтримку урядом ФРН українців і вислухати конкретні прохання про допомогу.

“Підтримка Німеччиною України не є питанням влади проти опозиції. Ось чому цього тижня демократичний центр німецького Бундестагу ухвалив спільну заяву про підтримку України. Своїм візитом Фрідріх Мерц хоче висловити спільну політичну відповідальність опозиції та уряду”, – зазначив Шрот.