Про це повідомляє Tagesspiegel.
Візит Мерца стане першим серед партійних лідерів Німеччини з початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну. Як пояснив керівник апарату голови опозиції Якоб Шрот, у такий спосіб він хоче висловити підтримку урядом ФРН українців і вислухати конкретні прохання про допомогу.
“Підтримка Німеччиною України не є питанням влади проти опозиції. Ось чому цього тижня демократичний центр німецького Бундестагу ухвалив спільну заяву про підтримку України. Своїм візитом Фрідріх Мерц хоче висловити спільну політичну відповідальність опозиції та уряду”, – зазначив Шрот.
- Нагадаємо, канцлер Німеччини Олаф Шольц стверджує, що критика щодо його небажання надавати Україні важке озброєння на фоні загострення російської ескалації є неправдою.
- Чергова група німецьких творців та медійників звернулася відкритим листом до федерального канцлера Олафа Шольца з закликом не постачати Україні важке озброєння. Лист підписало 28 осіб.