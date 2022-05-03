Про це інформує американське видання АР.

Останніми тижнями Шольц обмінювався обуренням з українськими чиновниками через відмову Києва запросити главу держави Німеччини, президента Франка-Вальтера Штайнмаєра, якого Україна звинувачує у прихильності до Росії.

“Так не може бути, щоб країна, яка надає стільки військової допомоги, стільки фінансової допомоги… тоді ви кажете, що її президент не може приїхати”, – сказав Шольц громадському мовнику ZDF у понеділок.

Посол України в Берліні Андрій Мельник у вівторок у відповідь назвав відмову Шольца від візиту “не дуже державницькою”.

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“Йдеться про найжорстокішу війну на знищення з часів нацистського вторгнення в Україну, це не дитячий садок”, – сказав він.

Лідер опозиції Фрідріх Мерц, який очолює правоцентристський блок “Союз” колишньої канцлерки Ангели Меркель, відвідав місто Ірпінь на околиці Києва, щоб побачити руйнування, завдані російською армією.

Очікувалося, що пізніше він зустрінеться з прем’єр-міністром України Денисом Шмигалем, головою однопалатного парламенту України Русланом Стефанчуком та іншими високопосадовцями й політиками в Києві. Зустріч з президентом Володимиром Зеленським не передбачалася.

Союзний блок долучився до трьох панівних партій країни в символічному голосуванні за підтримку постачання важкого озброєння в Україну минулого тижня — цю позицію підтримала більшість німців. Критики, насамперед крайні ліві та праві, виступають проти такого кроку, заявляючи, що Німеччина ризикує бути втягнутою в конфлікт з Росією.

Візит Мерца до Києва відбувся за кілька днів до двох державних виборів у Німеччині, на яких його Християнсько-демократичний союз сподівається зберегти владу.