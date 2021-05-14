Лідер ультраправої організації Proud Boys Енріке Тарріо отримав від держави 15,5 тисяч доларів фінансової допомоги в рамках ініціативи президента Джо Байдена щодо подолання наслідків пандемії коронавірусу.

Про це повідомляє The Guardian.

Тарріо отримав два кредити для представників малого бізнесу. Отримані гроші він має витратити на послуги системи безпеки.

Спочатку Тарріо дали кредит розміром 7750 доларів 30 березня, а потім ще один кредит на таку ж суму 16 квітня. Гроші він перевів в іншу фірму.

В офіційних податкових документах сказано, що організація Tarrio – незалежний підрядник, який працює у сфері “Послуги систем безпеки”. Інформація щодо адреси організації напряму пов’язана з Тарріо. Зокрема, він був власником таких організацій, як “SPIE Security LLC”, “Fund The West LLC” та “Proud Boys LLC”.

У період з січня по березень понад 3 мільйони малих фірм отримали від федерального Управління у справах малого бізнесу (SBA) позики на загальну суму майже 200 мільярдів доларів.

Президент США Джо Байден заявив, що “План порятунку Америки” — це перший пакет фінансової допомоги, передбачений для зміцнення і відновлення економіки країни, після нього будуть наступні — спрямовані допомогти бізнесу.

В квітні в адміністрації президента США Джо Байдена анонсували початок двох нових програм фінансової допомоги малому бізнесу.

Як відомо, натовп прихильників Дональда Трампа, що штурмували Капітолій США в середу, 6 січня, охоплював адептів теорії змови QAnon, на підтримку яких президент висловлювався публічно, і членів екстремістської організації Proud Boys.

Однією з 4 осіб, які загинули від час подій 6 січня, була прихильниця Трампа та QAnon Ешлі Беббіт.