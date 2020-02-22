Лідер групи Rammstein Тілль Ліндеманн зняв порно-кліп на нову пісню "Till the end". Актрис з Росії, які взяли участь у зйомках, зацькували в Мережі.

Про це повідомляють #Букви.

Послухати пісню “Till The End” електронного дуету фронтмена Rammstein Тилля Ліндеманна та співачки Шарлоти Сартр “Na chui”, на яку був знятий скандальний відеокліп, можна на сайтах сервісів Spotify і Apple Music.

А от відео без цензури доступне виключно на порно-сайтах (наприклад, на VISIT-X, який позиціонує себе як “провідний еротичний вебкам-портал Німеччини”). Подивитися його безкоштовно неможливо — для цього необхідно оформити підписку на ресурс, а також оплатити безпосередньо перегляд цього відео.

У кліпі кілька десятків оголених дівчат (частина з них в білих масках, що закривають все обличчя) і сам Тілль Ліндеманн (в різних ексцентричних костюмах і пофарбованим в білий колір особою) постають в сексуальних сценах. Також демонструються сцени фізичного насильства над дівчатами — на кадрах їх шльопають, штовхають, тягають за волосся.

Користувачі анонімного форуму “Двач” розкрили особистості деяких дівчат, які брали участь в зйомках кліпу. Адміністратори Telegram-каналу форуму опублікували посилання на їхні профілі в соціальних мережах, після чого деякі з них прийняли рішення видалити або закрити свої акаунти.

За словами однієї з актрис, близько 20 дівчат після публікації їхніх даних почали стикатися з погрозами в соціальних мережах. При тому листи з погрозами приходять не тільки тим, хто брав безпосередню участь у зйомках, але й тим, хто до ролика ніякого відношення не має. Звертатися в поліцію, за словами дівчини, марно.

“Я радилася з юристом. Він працював з дівчинкою, на яку яку так само цькували в соціальних мережах, і в поліції розвели руками і сказали, що “це просто інтернет-загрози”. Я розумію, що поки не відбудеться напад, не буде якихось фізичних дій, поліція нічого не зробить. А людина, з якої все почалося, все одно зараз в бігах за кордоном”, — розповіла вона на умовах анонімності виданню “Фонтанка“.