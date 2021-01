Таку заяву він зробив під час виступу в Сенаті у вівторок, 19 січня, інформує видання The New York Times.

Макконнел наголосив, що учасники штурму “були спровоковані президентом та іншими впливовими людьми”. Відтак, впливовий сенатор вперше публічно заявив про відповідальність Трампа за штурм.

“Натовп нагодували брехнею”, – зазначив Макконнел, маючи на увазі спроби Трампа оскаржити результати президентських виборів на підставі неправдивих заяв про нібито фальсифікацію результатів голосування.

“Їх спровокував президент та інші впливові люди. І вони намагалися використати страх і насильство, щоб зупинити конкретну процедуру, здійснювану першою гілкою федерального уряду, яка їм не подобалася”, – додав сенатор.

.@senatemajldr on the U.S. Capitol Attack: “The mob was fed lies. They were provoked by the president and other powerful people.” pic.twitter.com/QIeviyHkl3

— CSPAN (@cspan) January 19, 2021