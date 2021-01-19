Лідер республіканської більшості в Сенаті США Мітч Макконнел заявив про винуватість чинного президента країни Дональда Трампа в підбурюванні натовпу до штурму Капітолія 6 січня.

Таку заяву він зробив під час виступу в Сенаті у вівторок, 19 січня, інформує видання The New York Times.

Макконнел наголосив, що учасники штурму “були спровоковані президентом та іншими впливовими людьми”. Відтак, впливовий сенатор вперше публічно заявив про відповідальність Трампа за штурм.

“Натовп нагодували брехнею”, – зазначив Макконнел, маючи на увазі спроби Трампа оскаржити результати президентських виборів на підставі неправдивих заяв про нібито фальсифікацію результатів голосування.

“Їх спровокував президент та інші впливові люди. І вони намагалися використати страх і насильство, щоб зупинити конкретну процедуру, здійснювану першою гілкою федерального уряду, яка їм не подобалася”, – додав сенатор.

.@senatemajldr on the U.S. Capitol Attack: “The mob was fed lies. They were provoked by the president and other powerful people.” pic.twitter.com/QIeviyHkl3 — CSPAN (@cspan) January 19, 2021

Ця заява пролунала на тлі підготовки процесу імпічменту Трампа в Сенаті США. Резолюція імпічменту, за яку раніше проголосувала Палата представників, звинувачує Трампа за однією статтею “Підбурювання до повстання”.

Згідно з даними The New York Times, Макконнел, який є сенатором від штату Кентуккі, в приватних розмовах висловив думку, що Трамп здійснив правопорушення, що заслуговують імпічменту. При цьому сенатор зазначив, що йому ще потрібно буде вирішити, чи голосувати за імпічмент. Багато сенаторів у Республіканській партії чекають сигналу від Макконнела, перш ніж оприлюднювати свої власні позиції.

Для того, щоб Сенат США (верхня палата Конгресу) оголосив імпічмент Трампу, знадобляться голоси 17 республіканців (на додаток до 50 голосів демократів).

Процедура імпічменту проходитиме в Сенаті у вигляді судового розгляду. Для засудження будуть потрібні голоси 2/3 присутніх (тобто 67 сенаторів із 100).

Виступ Макконнела, в якому він заявив про відповідальність Трампа за штурм Капітолія, прозвучав за кілька годин до його зустрічі з лідером демократів у Сенаті Чаком Шумером з питання процедури імпічменту.

“Безумовно, листопадові вибори не дали жодній стороні мандата на радикальні ідеологічні зміни. Розпорядження нам від американського народу зрозумілі: ми повинні провести серйозну дискусію і знайти точки дотику. Ми повинні домагатися двопартійної угоди всюди, де можемо, і шанобливо стримувати, врівноважувати один одного там, де це необхідно”, – заявив Макконнел за підсумками зустрічі.

Шумер, у свою чергу, наголосив, що Сенат паралельно з розглядом імпічменту затверджуватиме кандидатури на ключові посади в країні (кандидатів подасть новообраний президент США Джо Байден). Також у планах Сенату – розробка додаткового закону про боротьбу з коронавірусом.

Варто відзначити, що демократи скоро матимуть у Сенаті 50 голосів (завдяки перемозі двох кандидатів від Демократичної партії в штаті Джорджія). Право вирішального голосу перейде до віце-президента США Камали Гарріс. Це гарантує більшість голосів для схвалення ініціатив демократів.