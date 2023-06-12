12 червня лідер республіканців у Сенаті Мітч Макконнелл акцентував на героїзмі українського війська за витіснення російських солдатів "назад з окупованої української території" та високо оцінив підтримку США та союзників по НАТО в наданні допомоги в цих зусиллях.

Джерело: CNN

Макконнелл зауважив, що, “притупивши неспровоковану ескалацію Путіна минулого року, Україна відтісняє російські війська з окупованої української території на кількох напрямках.

Досягнення цієї межі протистояння, безумовно, багато в чому пов’язане з героїзмом відважних українців, які захищають свою Батьківщину. Але їхній успіх також є заслугою відчутної підтримки Сполучених Штатів, союзників по НАТО та друзів у всьому світі, які цінують такий самий суверенітет”, — наголосив він.

Зауважимо, 12 червня заступниця міністра оборони Ганна Маляр повідомила, що під час ведення наступальної операції за минулий тиждень Збройні сили України звільнили сім населених пунктів.

Раніше у Генштабі повідомили, що авіація Сил оборони за добу завдала 8 ударів по районах зосередження особового складу противника. Також наші захисники знищили ворожий гелікоптер Ка-52 та БпЛА оперативно-тактичного рівня “Орлан-10”. Наші підрозділи ракетних військ і артилерії протягом доби уразили три пункти управління, два зенітно-ракетних комплекси, район зосередження особового складу противника та 3 його артилерійських підрозділи на вогневих позиціях.

На тлі успішних бойових дій Сил оборони України та через значні втрати противника в живій силі, на тимчасово окупованих територіях Луганської області збільшились випадки дезертирства в штурмових підрозділах “шторм-z” російських окупаційних військ, які все частіше самовільно залишають бойові позиції. Зокрема відзначено дезертирство близько 25 російських окупантів в Маріуполі та Новоазовську через неофіційне припинення відпусток, які були обіцяні окупантам російським військовим керівництвом.