Про це він заявив у коментарі американському виданню Bloomberg
Макконнелл закликав президента США Джо Байдена постачати українцям будь-яку зброю, яка може знадобитися, крім переважно оборонної зброї, яку постачали США в минулому.
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“І хоча Україна не входить до НАТО, усі союзники США по Альянсу перебувають у повній прострації через дії Росії. Вашингтон повинен постачати Україні будь-яку зброю, яка, як вона думає, їй знадобиться, не обмежуючись постачанням переважно оборонних систем озброєння, як це було в минулому”, – заявив він.
Сенатор також додав, що уявлення Путіна про те, що Україна має давні та нерозривні зв’язки з Росією, похитнулося після того, як у 2014 році скинули президента Віктора Януковича, союзника Кремля. Тоді Росія розв’язала війну з Україною. І тепер його найбільшим страхом є те, що Україна стане повноправним членом НАТО.
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За даними Державного департаменту, США надали Україні допомоги на понад 4,6 мільярда доларів США з 2014 року. У березні США оголосили про оборонний пакет у розмірі 125 мільйонів доларів США для України.
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