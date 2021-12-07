Лідер республіканців в американському Сенаті (верхній палаті Конгресу) Мітч Макконнелл заявив, що США не варто обмежуватися оборонними системами озброєння у військових поставках Україні, а відправляти будь-яку зброю для захисту від можливого російського вторгнення.

Про це він заявив у коментарі американському виданню Bloomberg

Макконнелл закликав президента США Джо Байдена постачати українцям будь-яку зброю, яка може знадобитися, крім переважно оборонної зброї, яку постачали США в минулому.

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“І хоча Україна не входить до НАТО, усі союзники США по Альянсу перебувають у повній прострації через дії Росії. Вашингтон повинен постачати Україні будь-яку зброю, яка, як вона думає, їй знадобиться, не обмежуючись постачанням переважно оборонних систем озброєння, як це було в минулому”, – заявив він.

Сенатор також додав, що уявлення Путіна про те, що Україна має давні та нерозривні зв’язки з Росією, похитнулося після того, як у 2014 році скинули президента Віктора Януковича, союзника Кремля. Тоді Росія розв’язала війну з Україною. І тепер його найбільшим страхом є те, що Україна стане повноправним членом НАТО.

За даними Державного департаменту, США надали Україні допомоги на понад 4,6 мільярда доларів США з 2014 року. У березні США оголосили про оборонний пакет у розмірі 125 мільйонів доларів США для України.