Електронна версія журналу продемонструвала обкладинку у статті “Контрнаступ”.

Малюк Боно виконав у жовто-блакитних кольорах.

“Вибір між свободою і страхом”, – напис на обкладинці.

The future of the democratic world will be determined by whether the Ukrainian military can break a stalemate with Russia and drive the country backwards—perhaps even out of Crimea for good. @JeffreyGoldberg and @anneapplebaum report from the front lines: https://t.co/sBjep6imYh pic.twitter.com/0Aws9LvJue — The Atlantic (@TheAtlantic) May 1, 2023

У статті про майбутній контрнаступ ЗСУ зазначається, що майбутнє демократичного світу визначатиметься тим, чи зможуть українські військові вийти з глухого кута у війні проти росіян та відкинути Росію назад — можливо, навіть назавжди з Криму.

“Українці чекають на контрнаступ. Європейці, Схід і Захід, чекають на контрнаступ. Також народи по всьому світу, чиї диктатури підтримують росіяни, — усі вони теж чекають на контрнаступ. Цієї весни, цього літа, цієї осені Україна отримує шанс змінити геополітику на ціле покоління”, – мовиться у статті.

У травні 2022 року вокаліст та лідер ірландського рок-гурту U2 Боно (Пол Девід Г’юсон) обговорив гуманітарні питання з керівником Офісу президента Андрієм Єрмаком. Він також нагадав, що тиждень тому артист виступив у київському метро для всіх охочих. Раніше Боно відвідав міста Буча та Ірпінь на Київщині.