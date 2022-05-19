Вокаліст та лідер ірландського рок-гурту U2 Боно (Пол Девід Г'юсон) виступив у київському метро для всіх охочих, а також обговорив гуманітарні питання з керівником Офісу Президента Андрієм Єрмаком.

Про це повідомив Єрмак у своєму Telegram.

“Ми зустрілися з легендарним музикантом та філантропом в Офісі Президента, де обговорили гуманітарні питання. Боно підтримує Україну у нашому цивілізаційному протистоянні з РФ, допомагає нашим людям”, — написав керівник ОП.

За його словами, вокаліст захоплюється українцями, для яких свобода — найважливіша цінність.

Єрмак та Боно також домовились, що майбутні концерти U2 відбудуться в українських мирних містах після завершення повномасштабної війни.

“Україна має дуже гарних друзів”, — резюмував керівник ОП.