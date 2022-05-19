Про це повідомив Єрмак у своєму Telegram.
“Ми зустрілися з легендарним музикантом та філантропом в Офісі Президента, де обговорили гуманітарні питання. Боно підтримує Україну у нашому цивілізаційному протистоянні з РФ, допомагає нашим людям”, — написав керівник ОП.
За його словами, вокаліст захоплюється українцями, для яких свобода — найважливіша цінність.
Єрмак та Боно також домовились, що майбутні концерти U2 відбудуться в українських мирних містах після завершення повномасштабної війни.
“Україна має дуже гарних друзів”, — резюмував керівник ОП.
- Нагадаємо, що раніше Боно відвідав міста Буча та Ірпінь на Київщині.