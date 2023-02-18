Про це він заявив в інтерв’ю українському ведучому Олексію Суханову на його YouTube-каналі “Говорить Суханов”.
Клаус Майне привів у приклад німців, сказавши, що після того, як його народ “напав на півсвіту”, то відчував сильну провину, розуміючи, що на кожному німцеві є частина вини за Другу світову війну.
“[…] Голокост і всі ті жахливі речі, це все поставило на нашу країну клеймо спільної провини. Я хотів би, щоб люди в Росії зрозуміли, що зараз відбувається, і самі вивели відчуття власної відповідальності за те, що невинні люди гинуть, отримують поранення, втрачають домівку”, — сказав лідер Scorpions.
Майне б дуже хотів сказати, що “не всі росіяни винні”. Втім, як він зауважив, боїться що це не так: “Я б дуже хотів, аби росіяни усвідомили, яку відповідальність вони несуть”, — наголосив артист.
Співак також зауважив, що пишається українцями, їхнім патріотизмом та відданістю Батьківщині. На його думку, потрібно мати велику силу, аби захищати домівку та не боятися втратити життя.
“Я дуже вражений тим, як палко вони віддані своїй країні в ці місяці війни. Вогонь, який палає у їхніх серцях. Вони всі патріоти”, — констатував лідер Scorpions.
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