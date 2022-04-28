Один із лідерів світової б'юті-індустрії Coty виходить з ринку РФ. Французько-американська косметична компанія виробляє продукцію під 80 брендами.

Про це повідомила міжнародна агенція Reuters .

Торік обсяги продажів Coty у Росії становили трохи більш як 3%. Загальна кількість продажів за результатами фінансового року, який завершився у червні 2021 року, становила 4,63 млрд доларів.

Компанія очікує, що вихід з російського ринку не вплине суттєво на цілі щодо доходу та прибутку на 2022 фінансовий рік. Зазначимо, що бьюті-гігант виробляє парфумерну та косметичну продукцію.

Coty продає товари під брендами Alexander McQueen, Guess, Londa, Adidas, Balenciaga, Chlo, Davidoff, Gucci, Hugo Boss, Kylie Skin, Marc Jacobs, Bottega Veneta, Burberry, Calvin Klein, Miu Miu, Tiffany & Co. Зокрема компанія володіє торговими марками Max Factor, Rimmel та CoverGirl.