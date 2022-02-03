Спецпідрозділ США завершив операцію з ліквідації лідера "Ісламської держави" на північному заході Сирії.

Про це повідомляє The New York Times.

За словами президента Сполучених Штатів Америки Джо Байдена, лідер терористичного угрупування, якого в ІДІЛ ідентифікували Абу Ібрагіма аль-Хашімі аль-Курайші, загинув ще на початку спецоперації. Чоловік підірвав бомбу, яка вбила його спільно з членами родини.

Серед бійців спецпідрозділу ніхто не постраждав, проте рятувальники наголосили, що внаслідок спецоперації загинуло щонайменше 13 осіб (серед яких були жінки та діти).

Штурм здійснювався силами 2 десятків бійців за підтримки гвинтокрилів, озброєних безпілотників Reaper та штурмових літаків. За інформацією ЗМІ, схожу спецоперацію США проводили у 2019-му, коли ліквідовували попереднього лідера “Ісламської держави” Абу Бакр аль-Багдаді.