Про це повідомляє The New York Times.
За словами президента Сполучених Штатів Америки Джо Байдена, лідер терористичного угрупування, якого в ІДІЛ ідентифікували Абу Ібрагіма аль-Хашімі аль-Курайші, загинув ще на початку спецоперації. Чоловік підірвав бомбу, яка вбила його спільно з членами родини.
Серед бійців спецпідрозділу ніхто не постраждав, проте рятувальники наголосили, що внаслідок спецоперації загинуло щонайменше 13 осіб (серед яких були жінки та діти).
Штурм здійснювався силами 2 десятків бійців за підтримки гвинтокрилів, озброєних безпілотників Reaper та штурмових літаків. За інформацією ЗМІ, схожу спецоперацію США проводили у 2019-му, коли ліквідовували попереднього лідера “Ісламської держави” Абу Бакр аль-Багдаді.
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