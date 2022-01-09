Про це повідомляє міжнародне інформаційне агентство Reuters.
Компанія Toyota продала 2,332 млн (+10% за рік) автомобілів у США у 2021 році проти 2,218 млн авто General Motors.
При цьому, продажі GM у США знизилися на 13% у 2021 році. Востаннє GM мали нижчі продажі у 2010 році у 2,202 млн.
За весь 2020 рік продажі GM у США склали 2,55 млн автомобілів у порівнянні з 2,11 млн авто Toyota та 2,04 млн автомобілів Ford Motor Co.
За словами старшого віце-президента Toyota Джека Холліса, компанія вдячна своїм постійним клієнтам, проте “бути номер один ніколи не було метою або пріоритетом”.
Він також додав, що автовиробник не вважає стійким збереження лідерства, і не планує використати досягнення 2021 року у рекламі.
Своєю чергою, представник GM Джим Кейн зауважив, що у детройтського автовиробника був дуже гарний рік продажів повнорозмірних позашляховиків та пікапів у США. Та запевнив, що зі збільшенням поставок напівпровідників покращиться і результат продажів.
Довідка. Toyota – японський багатонаціональний виробник автомобілів. Компанія заснована Кіїчіро Тойода 28 серпня 1937 року. Toyota – один з найбільших автовиробників у світі. Щорічно компанія виробляє близько 10 млн автомобілів.
General Motors – американський автомобільний концерн, котрий виробляє вантажні та пасажирські автомобілі у 37 країнах та продає їх в 192 країнах. Заснована в США в 1908 році Вільямом Дюрантом, що вже володів до того моменту компанією Buick. Компанія реалізує автомобілі під брендами Buick, Cadillac, Chevrolet, GMC, Holden та Wuling. З 1931 по 2008 компанія була найбільшим у світі виробником автомобілів.
- Нагадаємо, японська автомобілебудівна корпорація Toyota має намір випустити до 2025 року низку моделей електромобілів.
- Раніше повідомлялось, що Toyota Motor Corp. з вересня 2021 року планувала скоротити виробництво автомобілів на заводах в Японії на 40%. Причина — бракує чіпів, потрібних для виробництва.
- Корпорація General Motors показала нове сімейство електромоторів — вони вийшли компактніше, дешевше і легше ніж попередники.
- У квітні американське видання The New York Times повідомило про те, що внаслідок пандемії коронавірусу у всьому світі значно скоротилося виробництво автомобілів. Причина – недостатня кількість напівпровідників (свого роду мікросхем).
- Пізніше аналітики JPMorgan спрогнозували, що дефіцит чипів для електронних пристроїв протримається до 2022 року, після чого ситуація може стабілізуватися.
- У грудні японський виробник автомобілів Toyota Motor Corp заявив, що призупиняє виробництво на п’яти своїх заводах у січні 2022 року через проблеми з ланцюгом поставок, дефіцит мікросхем та наслідками пандемії.