Японський автовиробник Toyota перевершив загальний об'єм продажів авто General Motors у 2021 році. Це вперше, коли детройтський автовиробник не лідирує у продажах у США з 1931 року.

Про це повідомляє міжнародне інформаційне агентство Reuters.

Компанія Toyota продала 2,332 млн (+10% за рік) автомобілів у США у 2021 році проти 2,218 млн авто General Motors.

При цьому, продажі GM у США знизилися на 13% у 2021 році. Востаннє GM мали нижчі продажі у 2010 році у 2,202 млн.

За весь 2020 рік продажі GM у США склали 2,55 млн автомобілів у порівнянні з 2,11 млн авто Toyota та 2,04 млн автомобілів Ford Motor Co.

За словами старшого віце-президента Toyota Джека Холліса, компанія вдячна своїм постійним клієнтам, проте “бути номер один ніколи не було метою або пріоритетом”.

Він також додав, що автовиробник не вважає стійким збереження лідерства, і не планує використати досягнення 2021 року у рекламі.

Своєю чергою, представник GM Джим Кейн зауважив, що у детройтського автовиробника був дуже гарний рік продажів повнорозмірних позашляховиків та пікапів у США. Та запевнив, що зі збільшенням поставок напівпровідників покращиться і результат продажів.

Довідка. Toyota – японський багатонаціональний виробник автомобілів. Компанія заснована Кіїчіро Тойода 28 серпня 1937 року. Toyota – один з найбільших автовиробників у світі. Щорічно компанія виробляє близько 10 млн автомобілів.

General Motors – американський автомобільний концерн, котрий виробляє вантажні та пасажирські автомобілі у 37 країнах та продає їх в 192 країнах. Заснована в США в 1908 році Вільямом Дюрантом, що вже володів до того моменту компанією Buick. Компанія реалізує автомобілі під брендами Buick, Cadillac, Chevrolet, GMC, Holden та Wuling. З 1931 по 2008 компанія була найбільшим у світі виробником автомобілів.