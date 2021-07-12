Лідер збірної Португалії став найкращим бомбардиром Євро-2020

Про це повідомляється в Twitter-акаунті чемпіонату.

Роналду записав до свого активу 5 голів та одну гольову передачу.

“Срібну бутсу” отримав нападник збірної Чехії Патрік Шик. На його рахунку теж 5 голів, але на відміну від Роналду, в нього немає асистів.

А ось по 4 забиті м’ячі одночасно мають форвард Франції Карім Бензема, Англії Харрі Кейн, Бельгії Ромелу Лукаку та Швеції Еміль Форсберг. Позаяк Бензема має менше зіграних хвилин, ніж його конкуренти, то саме він і виграв “Бронзову бутсу”.

Нагадаємо, Португалія в 1/8 фіналу поступилася бельгійцям – 0:1. Тим часом чехи пройшли на раунд далі, програвши у чвертьфіналі данцям – 1:2.

Нагадаємо, що у фіналі Євро-2020 перемогу здобула збірна Італії – 3:2 після серії пенальті.

Гравці збірної Англії заявили, що після програшу команди у фіналі Євро-2020 вони почали отримувати расистські образи.

Причиною такої реакції фанатів стало те, що темношкірі гравці збірної Англії Маркус Решфорд, Джейдон Санчо і Букайо Сака не змогли реалізувати пенальті після того, як основний і додатковий час закінчився нічиєю 1:1. Це дозволило виграти збірній Італії. Деталі – у матеріалі.